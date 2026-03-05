Morre Reinaldo Aleluia, ex-jogador do Ceará, aos 53 anos de idade

Morreu nesta quinta-feira (5), aos 53 anos de idade, o ex-jogador Reinaldo Aleluia, personagem marcante na história do Ceará Sporting Club. De acordo com informações divulgadas pelo clube cearense, o ex-jogador tratava um problema crônico no rim e sofreu uma parada cardiorrespiratória na terça-feira (3), vindo a óbito na madrugada desta quinta.

Aleluia disputou 97 partidas com a camisa do Ceará, entre as temporadas 2004 e 2007, somando 20 gols pelo Alvinegro de Porangabuçu. Ele também participou de momentos icônicos da história do Vovô, como a jogada do gol do título do Campeonato Cearense 2006, contra o Fortaleza.

O Ceará informou que solicitará à Federação Cearense de Futebol (FCF) um minuto de silêncio no Clássico-Rei do próximo domingo (8), na final do Campeonato Cearense 2026, além de decretar luto oficial de três dias em homenagem póstuma ao ex-jogador.

Legenda: Dimas Filgueiras e Reinaldo Aleluia, personagens históricos do Ceará Foto: Agência Diário do Nordeste

"Aleluia seguirá vivo na história do Mais Querido como um atleta que marcou uma geração de alvinegros", disse o clube em nota oficial publicada na manhã desta quinta-feira (5), após a confirmação da morte do ex-jogador.

LEIA A NOTA DO CEARÁ NA ÍNTEGRA

O Ceará Sporting Club recebeu, na manhã desta quinta-feira, 5, a triste notícia do falecimento do ex-atacante Reinaldo Aleluia, aos 53 anos. O ex-jogador tratava um problema crônico no rim e sofreu uma parada cardiorrespiratória na terça-feira, 3, vindo a óbito na madrugada de hoje.

Aleluia ficou marcado na história do Ceará ao protagonizar a jogada do gol do título do Campeonato Cearense de 2006, marcado por Juninho, diante do Fortaleza. Com seu nome fincado na história do Vozão, ele disputou 97 partidas pelo Time do Povo e anotou 20 gols entre 2004 e 2007.

Após deixar os gramados, seguiu contribuindo com o Clube, sendo membro atuante do Consulado Alvinegro de Salvador.

Em homenagem póstuma, o Ceará solicitará à Federação Cearense de Futebol (FCF) um minuto de silêncio no Clássico-Rei deste domingo, 8, na Arena Castelão.

O presidente João Paulo Silva, em nome da Diretoria Executiva, decretou luto oficial de três dias em homenagem póstuma a Reinaldo Aleluia. Nesse período, a bandeira do CT de Carlos de Alencar Pinto permanecerá a meio mastro.

O Clube se solidariza com amigos e familiares de Aleluia, desejando força e conforto neste momento de dor. As informações sobre o velório e o sepultamento do ex-atleta serão divulgadas em breve pela família. Aleluia seguirá vivo na história do Mais Querido como um atleta que marcou uma geração de alvinegros.