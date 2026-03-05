Clássico-Rei na final do Cearense pode ser decidido nos pênaltis pela terceira vez; veja retrospecto

Após empatarem no jogo de ida da final, Ceará e Fortaleza podem decidir o Campeonato Cearense 2026 nos pênaltis, algo não muito recorrente na história do confronto. Ao longo da história, o Clássico-Rei na final do Cearense só foi decidido nos pênaltis duas vezes.

A primeira vez foi na grande final de 2010. No jogo de ida, o Fortaleza venceu por 1 a 0, com gol de Paulo Isidoro, aos 33 minutos do segundo tempo. No jogo da volta, o Fortaleza precisava de um empate para conquistar o tetracampeonato.

O Ceará saiu na frente no segundo jogo, com gol de Misael aos dois minutos do segundo tempo. Aos 28 minutos do segundo tempo, Tatu empatou para o Fortaleza, mas dez minutos depois, Geraldo marcou o segundo gol do Ceará, levando para os pênaltis.

Paulo Isidoro, Guto e Tatu converteram as suas cobranças para o Fortaleza, enquanto Bruno de Jesus desperdiçou a sua. No lado do Ceará, apenas Fabrício conseguiu balançar as redes. Erick Flores, Ernandes e Misael perderam as suas cobranças. O goleiro Fabiano, do Fortaleza, defendeu a última cobrança, de Misael, e foi considerado o herói do título.

A segunda e última vez foi na temporada 2024. Ceará e Fortaleza empataram em 0 a 0 no jogo de ida. Na volta, novo empate, desta vez em 1 a 1, com gols de Saulo Mineiro, para o Ceará, e de Lucero, para o Fortaleza. A decisão foi novamente para os pênaltis.

Nas cobranças, uma verdadeira reviravolta. Embora João Ricardo, goleiro do Fortaleza, tenha brilhado no início, defendendo duas cobranças do Ceará, foi Richard, goleiro do Vovô, quem brilhou no fim e tornou-se o herói do título do time alvinegro.

A conquista foi marcante por evitar o que seria o hexacampeonato do Fortaleza, conquista até hoje nunca alcançada por um time do futebol cearense. Com uma vitória de cada lado, o histórico de pênaltis no Clássico-Rei na final do Ceará é muito equilibrado.

Para que isso volte a acontecer, Ceará e Fortaleza precisam novamente empatar na partida de volta da final do Campeonato Cearense 2026, já que ficaram no 1 a 1 no jogo de ida. A partida decisiva será domingo (8), às 18h, na Arena Castelão.