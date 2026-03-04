Norde Vôlei vence Apan/SC por 3 a 0, mantém liderança da Superliga B e segue firme rumo aos playoffs

O Norde Vôlei confirmou o favoritismo e venceu o Apan/SC por 3 sets a 0 nesta terça-feira (03), no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. As parciais foram 25 a 18, 25 a 22 e 25 a 10. Com o resultado, o time cearense manteve a liderança da Superliga B 2025/2026 com 32 pontos em 12 jogos, faltando apenas uma rodada para o fim da fase classificatória.

Já garantido nos playoffs, o Norde encerrou a campanha em casa com 100% de aproveitamento: sete vitórias em sete partidas e nenhum ponto perdido. Na última rodada, a equipe depende apenas de si para confirmar o primeiro lugar. O Apan/SC, por outro lado, segue com 13 pontos na 11ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Após a partida, o central Guilherme Rech destacou a importância do resultado. Segundo ele, a vitória fortalece a sequência do campeonato e mostra a união do elenco, fator apontado pelo técnico Marcelo como essencial para os bons resultados.

No sábado (07/03), às 19h, o Norde enfrenta o Elase/SC no Ginásio Telmo Thompson Flores, em Florianópolis. O adversário ocupa a oitava posição, última da zona de classificação aos playoffs, com 19 pontos e seis vitórias em 12 jogos. O time cearense garante a liderança se vencer por 3 sets a 0. Em qualquer outro cenário, dependerá do resultado do Montes Claros Vôlei/MG contra o Apan/SC, também fora de casa, no mesmo dia e horário.

Nos playoffs, os confrontos serão definidos em chaveamento tradicional: 1º contra 8º, 2º contra 7º e assim sucessivamente, em jogos de ida e volta. Se cada equipe vencer uma partida, a vaga será decidida no Golden Set, que define quem segue na disputa por acesso à Superliga A.