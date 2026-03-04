'Sicário' de Daniel Vorcaro morre na prisão em MG

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, morreu na noite desta quarta-feira (4), enquanto se encontrava sob custódia na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais.

O homem era um dos presos na Operação Compliance Zero e atuava como "espião" do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Segundo decisão emitida pelo STF, Sicário integrava o núcleo quatro do esquema criminoso, destinado para "intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades".

Sicário teve morte encefálica após atentar contra a própria vida. As informações são do jornal Metrópoles.

Conforme a publicação, o investigado chegou a ser socorrido na tarde desta quarta (4) por policiais federais que estavam no local no momento da ocorrência. Os profissionais teriam tentado reanimar Sicário, que foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à rede hospitalar. O homem, contudo, não resistiu.

A morte foi comunicada pela PF ao gabinete do ministro André Mendonça, relator no Supremo Tribunal Federal (STF). A polícia informou que entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido.

Um procedimento será aberto para esclarecer as circunstâncias do caso.

Veja também País PF prende Vorcaro e ‘Sicário’; investigado atentou contra própria vida na detenção Negócios BNB atrasa repasses de maquininhas após falha da Entrepay, que tem executivo citado no caso Master

Atentado contra a própria vida

A Polícia Federal informou, nesta tarde, que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais.

“Ao tomarem conhecimento da situação, policiais federais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe médica deu continuidade ao atendimento no local, e o custodiado será encaminhado a rede hospitalar para avaliação e para atendimento médico”, informou a entidade, por meio de nota.

O que significa sicário?

Pela definição de Oxford Languages, sicário é adjetivo para sedento de sangue; sanguinário, sanguissedento, cruel. O termo também é substantivo masculino de assassino pago; malfeitor, facínora.

Investigação

A prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, de Sicário e dos outros investigados foi efetuada na terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), por “risco concreto de interferência nas investigações”.

A operação tem o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.

Os outros núcleos do esquema são: