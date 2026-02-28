Lula sobrevoa áreas afetadas por fortes chuvas em MG após tragédias e mortes

Em Minas Gerais neste sábado (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve visitar as cidades atingidas pela chuva na Zona da Mata. Municípios da região vivem tragédia histórica após intensas precipitações nos últimos dias.

Equipes de resgate ainda buscam quatro pessoas desaparecidas em Juiz de Fora e em Ubá. Mortos na tragédia chegam a 69, sendo 63 em Juiz de Fora e seis em Ubá.

Outras cidades da região, a exemplo de Matias Barbosa, também enfrentam consequências de inundações, quedas de barreiras e deslizamentos.

Lula já visitou o Departamento de Assistência Social João de Freitas, no Centro de Ubá. O local foi invadido pela água, e idosos chegaram a ficar sobre colchões.

Conforme o Metrópolis, o governo federal decidiu liberar R$ 2,9 milhões para Juiz de Fora e R$ 482,4 mil para Ubá. Ruas cobertas de lama, casas destruídas e famílias tentando recuperar pertences evidenciaram o impacto da tragédia e a necessidade de suporte.

Auxílio para desabrigados

Outra medida do governo, por meio do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, foi o anúncio, na última terça-feira (24), de que um auxílio de R$ 800 será destinado a pessoas desabrigadas pelas fortes chuvas.

Segundo o vice-presidente da República e titular da pasta, Gerlado Alckmin (PDB), famílias atingidas pelos temporais também terão antecipados os pagamentos do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Ele também ressaltou que o apoio do governo Lula será estendido a todas as localidades atingidas.