Amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê morre vítima de feminicídio

Priscila Versão, de 22 anos, amiga de Taynara Souza Santos, mulher que morreu após ser arrastada pela Marginal Tietê, morreu na segunda-feira (25), também vítima de feminicídio.

A jovem foi espancada até a morte, após sair de uma festa na Zona Norte de São Paulo. A informação foi confirmada ao g1 pela mãe da vítima. O homem foi preso em flagrante por feminicídio.

O suspeito foi identificado como Deivit Bezerra Pereira, de 35 anos. Ele tinha um relacionamento com a vítima há cerca de cinco anos.

De acordo com a mãe, Priscila vivia em um relacionamento abusivo, e já havia alertado a filha após outros episódios de agressões do companheiro.

Priscila deixa três filhos, de seis, quatro e um bebê de seis meses. A jovem trabalhava como autônoma e morava no mesmo bairro de Tayanara.

"Quantas vezes mais uma mãe vai ter que passar numa reportagem dessas? Como eu vou explicar para o meu netinho? Vou falar que a mãe está viajando? Está lá na cadeia o indivíduo. Pode até ser que ele pegue 20 ou 30 anos, mas vai ser bem reduzida a pena porque a lei do homem não funciona. Daqui a pouco ele está na rua. Aí vai ter a próxima vítima, o próximo feminicídio", disse a mãe em entrevista à TV Globo.

Arrastada na Marginal Tietê

Taynara Souza Santos foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, no dia 29 de novembro de 2025. Após a ocorrência, ele precisou ter as pernas amputadas.

O motorista do veículo foi identificado como Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado como ex de Taynara. Após o atropelamento, esteve foragido.

A morte de Taynara foi confirmada pela família no dia 24 de dezembro do ano passado. O caso ganhou repercussão nacional pelas imagens do crime.