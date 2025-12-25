Mãe pede justiça após morte de mulher arrastada por ex na Marginal Tietê
Família confirmou óbito de Tainara Souza Santos após 25 dias internada em São Paulo.
Lúcia Aparecida da Silva, mãe de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu nessa quarta-feira (24), se pronunciou nas redes sociais após a confirmação do falecimento da filha, vítima de um atropelamento seguido de arrastamento na Marginal Tietê, em São Paulo.
Em mensagem emocionada, ela afirmou que a dor é imensa, mas que agora o foco da família é a busca por Justiça. “Oi, meus amores, boa noite. É com muita dor que venho avisar que nossa guerreirinha Tay nos deixou. Descansou, agradeço desde já todas as mensagens de oração, carinho e amor que vocês tiveram comigo e pela minha filha", disse.
Ainda de acordo com a mãe, "ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme. Mas acabou o sofrimento e agora é pedir por justiça”.
Tainara morreu 25 dias após o crime, ocorrido em 29 de novembro, depois de enfrentar uma longa internação e passar por procedimentos cirúrgicos complexos, incluindo amputações das pernas. Ela estava internada no Hospital das Clínicas, na capital paulista.
Nova amputação
Na segunda-feira (22), a jovem foi submetida a uma nova cirurgia para amputação na região da coxa, necessária para a reconstrução dos glúteos, além de uma traqueostomia e uma cirurgia plástica reparadora.
Apesar dos esforços médicos, o quadro clínico se agravou, e a família foi chamada novamente ao hospital na véspera de Natal para a despedida. Tainara faleceu por volta das 19h do dia 24.
Em nota, o escritório de advocacia que acompanha o caso informou: “É com profunda tristeza que informamos que Tainara não resistiu aos ferimentos causados pela brutalidade praticada contra ela no dia 29 de novembro de 2025 e faleceu hoje (24/12) por volta das 19h. Pedimos que respeitem esse momento delicado da família. Em breve, divulgaremos mais informações. Que Deus conforte o coração de todos”.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o velório e o sepultamento. Tainara deixa dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7.
Autor do crime está preso
O autor do crime, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, está preso desde o dia 30 de novembro. O caso, inicialmente tratado como tentativa de feminicídio, passou a ser investigado como feminicídio consumado após a morte da vítima.
Segundo as investigações, o ataque aconteceu por volta das 6h, após Tainara deixar um bar em São Paulo. Testemunhas relataram que houve uma discussão antes do crime. “Ele chegou no forró e deu um soco no cara por ciúmes. Ela saiu, e o Douglas já estava esperando lá fora. Aí faz essa tragédia. Ele vai pagar por isso, ela não merecia”, disse a amiga Letícia Conceição, em entrevista à TV Globo.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher é atingida e arrastada por vários metros. O agressor tentou fugir, mas foi detido pela polícia após reagir à abordagem. O caso segue sob responsabilidade da Justiça paulista.