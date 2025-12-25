Mãe pede justiça após morte de mulher arrastada por ex na Marginal Tietê

Lúcia Aparecida da Silva, mãe de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu nessa quarta-feira (24), se pronunciou nas redes sociais após a confirmação do falecimento da filha, vítima de um atropelamento seguido de arrastamento na Marginal Tietê, em São Paulo.

Em mensagem emocionada, ela afirmou que a dor é imensa, mas que agora o foco da família é a busca por Justiça. “Oi, meus amores, boa noite. É com muita dor que venho avisar que nossa guerreirinha Tay nos deixou. Descansou, agradeço desde já todas as mensagens de oração, carinho e amor que vocês tiveram comigo e pela minha filha", disse.

Ainda de acordo com a mãe, "ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme. Mas acabou o sofrimento e agora é pedir por justiça”.

Tainara morreu 25 dias após o crime, ocorrido em 29 de novembro, depois de enfrentar uma longa internação e passar por procedimentos cirúrgicos complexos, incluindo amputações das pernas. Ela estava internada no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Nova amputação

Na segunda-feira (22), a jovem foi submetida a uma nova cirurgia para amputação na região da coxa, necessária para a reconstrução dos glúteos, além de uma traqueostomia e uma cirurgia plástica reparadora.

Apesar dos esforços médicos, o quadro clínico se agravou, e a família foi chamada novamente ao hospital na véspera de Natal para a despedida. Tainara faleceu por volta das 19h do dia 24.

Em nota, o escritório de advocacia que acompanha o caso informou: “É com profunda tristeza que informamos que Tainara não resistiu aos ferimentos causados pela brutalidade praticada contra ela no dia 29 de novembro de 2025 e faleceu hoje (24/12) por volta das 19h. Pedimos que respeitem esse momento delicado da família. Em breve, divulgaremos mais informações. Que Deus conforte o coração de todos”.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o velório e o sepultamento. Tainara deixa dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7.

Autor do crime está preso

O autor do crime, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, está preso desde o dia 30 de novembro. O caso, inicialmente tratado como tentativa de feminicídio, passou a ser investigado como feminicídio consumado após a morte da vítima.

Segundo as investigações, o ataque aconteceu por volta das 6h, após Tainara deixar um bar em São Paulo. Testemunhas relataram que houve uma discussão antes do crime. “Ele chegou no forró e deu um soco no cara por ciúmes. Ela saiu, e o Douglas já estava esperando lá fora. Aí faz essa tragédia. Ele vai pagar por isso, ela não merecia”, disse a amiga Letícia Conceição, em entrevista à TV Globo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher é atingida e arrastada por vários metros. O agressor tentou fugir, mas foi detido pela polícia após reagir à abordagem. O caso segue sob responsabilidade da Justiça paulista.