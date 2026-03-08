Atleta morre após passar mal em prova do Ironman em Curitiba
Homem participava da edição de estreia neste domingo (8)
Um atleta morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã deste domingo (8) durante a prova Ironman 70.3 Curitiba, realizada na capital paranaense. A identidade do homem não foi divulgada.
A organização do evento divulgou que o participante passou mal durante a etapa de ciclismo da prova, que também conta com natação e corrida.
Ainda conforme detalhes do evento, repassados ao portal g1 do Paraná, a equipe médica responsável por acompanhar o percurso dos atletas identificou a situação e prestou os primeiros atendimentos.
Veja também
Logo em seguida, o atleta foi encaminhado a um hospital em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, mas não resistiu e veio a óbito no local.
A organização lamentou o falecimento do atleta e comunicou que está prestando apoio aos familiares.
Ao todo, 1,5 mil atletas participaram da prova, que fez edição de estreia em Curitiba neste domingo (8). O percurso oficial teve 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, em Araucária, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida no Parque Barigui, em Curitiba.