Atleta morre após passar mal em prova do Ironman em Curitiba

Um atleta morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã deste domingo (8) durante a prova Ironman 70.3 Curitiba, realizada na capital paranaense. A identidade do homem não foi divulgada.

A organização do evento divulgou que o participante passou mal durante a etapa de ciclismo da prova, que também conta com natação e corrida.

Ainda conforme detalhes do evento, repassados ao portal g1 do Paraná, a equipe médica responsável por acompanhar o percurso dos atletas identificou a situação e prestou os primeiros atendimentos.

Logo em seguida, o atleta foi encaminhado a um hospital em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, mas não resistiu e veio a óbito no local.

A organização lamentou o falecimento do atleta e comunicou que está prestando apoio aos familiares.

Ao todo, 1,5 mil atletas participaram da prova, que fez edição de estreia em Curitiba neste domingo (8). O percurso oficial teve 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, em Araucária, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida no Parque Barigui, em Curitiba.