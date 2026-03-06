STF diz que mensagens encontradas no celular de Vorcaro não foram para Moraes

A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou um comunicado, na noite desta sexta-feira (6), negando qualquer relação ou troca de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

O STF se manifestou a pedido do gabinete do próprio magistrado. A nota de esclarecimento diz respeito a uma reportagem publicada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, que apontou uma suposta conversa entre Moraes e Vorcaro no dia 17 de novembro de 2025, horas antes de o dono do banco Master ser preso pela primeira vez.

"Análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos", diz trecho da nota. (Leia na íntegra abaixo)

Segundo a nota, os prints das mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes.

O órgão argumentou não dar mais detalhes do caso devido ao sigilo decretado pelo ministro André Mendonça.

Veja também País Ministro do STF Dias Toffoli nega ter acessado dados do celular de Vorcaro País Daniel Vorcaro é transferido para presídio no Interior de SP

Entenda acusação de troca de mensagens entre Moraes e Vorcaro

Conforme publicação da jornalista Malu Gaspar nessa quinta-feira (5), no jornal O Globo, o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado em operação sobre o Banco Master, teria enviado mensagens ao ministro Alexandre de Moraes horas antes de ser preso em 12 de novembro de 2025.

O acusado teria escrito para o magistrado, às 7h19 desse dia, no Whastapp: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?".

Alexandre de Moraes supostamente respondeu o contato logo depois, mas não é possível saber o que ele disse. Conforme a matéria, o ministro mandou três mensagens de visualização única, que se apaga assim que o destinatário as lê.

A conversa teria sido encontrada pela Polícia Federal (PF) no celular do dono do Banco Master.

A Polícia Federal descobriu que, no dia em que Vorcaro enviou as mensagens a Moraes, ele já sabia do inquérito que apurava a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao banco estatal de Brasília, o BRB, e que levaria à sua prisão e à liquidação do Master.

As investigações indicam, inclusive, que ele soube do inquérito ao acessar ilegalmente os sistemas da corporação, assim como fez com dois procedimentos do Ministério Público sobre as fraudes.

"O Ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal", disse Moraes, em comunicado emitido pela assessoria de imprensa da Corte. Já a defesa de Vorcaro preferiu não se manifestar.

Leia a nota na íntegra

"A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa:

Análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos.

No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes.

A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao Ministro Alexandre de Moraes.

Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo Ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa".