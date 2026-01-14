PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro em operação contra o Banco Master

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da operação que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

A ação cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao controlador da instituição, Daniel Vorcaro, e a familiares, incluindo o pai, a irmã e o cunhado.

Segundo o G1, também estão entre os alvos o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. Conforme a investigação, houve captação de recursos, aplicação em fundos e desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de parentes.

Veja também Negócios CPI do INSS aprova quebra de sigilos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master País Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e têm como alvos endereços em São Paulo — incluindo a avenida Faria Lima —, além dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

O cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido na madrugada desta quarta-feira no aeroporto, quando embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado em seguida. A detenção ocorreu apenas para viabilizar o cumprimento das medidas judiciais.

Já Nelson Tanure não foi encontrado em sua residência e acabou localizado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando se preparava para um voo nacional. O celular dele foi apreendido.

Procurada pelo G1, a defesa de Daniel Vorcaro informou que ainda não teve acesso aos autos e reiterou que o empresário tem colaborado com as autoridades.

PF apura supostos pagamentos milionários a influenciadores digitais

O caso envolve ainda questionamentos à liquidação do Banco Master pelo Banco Central. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a inspeção de documentos relacionados ao processo.

Paralelamente, a PF apura supostos pagamentos milionários a influenciadores digitais em meio a ataques virtuais direcionados ao Banco Central, com o objetivo de desacreditar a atuação da autoridade monetária.

A investigação chegou ao STF no fim do ano passado, por decisão do ministro Dias Toffoli, relator do caso, que determinou sigilo sobre o processo. Entre as primeiras medidas adotadas pelo tribunal esteve a realização de uma acareação ainda no final de 2025.