Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro em operação contra o Banco Master

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em ação policial.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:22)
País
PF apreendeu dinheiro e veículo em endereços visitados em operação.
Legenda: PF apreendeu dinheiro e veículo em endereços visitados em operação.
Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da operação que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

A ação cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao controlador da instituição, Daniel Vorcaro, e a familiares, incluindo o pai, a irmã e o cunhado.

Segundo o G1, também estão entre os alvos o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. Conforme a investigação, houve captação de recursos, aplicação em fundos e desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de parentes.

Veja também

teaser image
Negócios

CPI do INSS aprova quebra de sigilos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

teaser image
País

Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e têm como alvos endereços em São Paulo — incluindo a avenida Faria Lima —, além dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

O cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido na madrugada desta quarta-feira no aeroporto, quando embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado em seguida. A detenção ocorreu apenas para viabilizar o cumprimento das medidas judiciais.

Já Nelson Tanure não foi encontrado em sua residência e acabou localizado no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando se preparava para um voo nacional. O celular dele foi apreendido.

Procurada pelo G1, a defesa de Daniel Vorcaro informou que ainda não teve acesso aos autos e reiterou que o empresário tem colaborado com as autoridades. 

PF apura supostos pagamentos milionários a influenciadores digitais

O caso envolve ainda questionamentos à liquidação do Banco Master pelo Banco Central. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a inspeção de documentos relacionados ao processo.

Paralelamente, a PF apura supostos pagamentos milionários a influenciadores digitais em meio a ataques virtuais direcionados ao Banco Central, com o objetivo de desacreditar a atuação da autoridade monetária.

A investigação chegou ao STF no fim do ano passado, por decisão do ministro Dias Toffoli, relator do caso, que determinou sigilo sobre o processo. Entre as primeiras medidas adotadas pelo tribunal esteve a realização de uma acareação ainda no final de 2025.

Assuntos Relacionados
Suzane von Richthofen olhando para o lado direito da câmera com uma expressão séria.
País

Suzane von Richthofen disputa herança milionária com prima após morte de tio

Condenada pelo assassinato dos pais, ela alega agir para proteger os bens do filho.

Redação
Há 45 minutos
PF apreendeu dinheiro e veículo em endereços visitados em operação.
País

PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro em operação contra o Banco Master

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em ação policial.

Redação
Há 1 hora
Três homens em foto de registro policial. À esquerda, homem branco de cabelos castanhos e olhos claros. Ao centro, homem branco com cabelo preto, bigode preto e barba grisalha. À direita, homem pardo com cabelo ralo e castanho.
País

Três membros do PCC são presos suspeitos de mandar matar Ruy Ferraz

Ex-delegado foi assassinado em setembro de 2025 em Praia Grande, no litoral paulista.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Falésia onde José Lúcio morreu após infartar e cair de uma altura de 15 metros.
País

Empresário morre após sofrer infarto e cair de falésia na divisa entre ES e BA

Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Tornado com ventos de até 180 km/h atinge Paraná e é classificado como F2
País

Tornado com ventos de até 180 km/h atinge Paraná e é classificado como F2

O fenômeno percorreu cerca de um quilômetro e causou destruição.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Foto de João Ricardo Rangel Mendes.
País

Ministério Público do Rio pede inclusão de ex-CEO da Hurb na lista de procurados da Interpol

Empresário João Ricardo Rangel Mendes chegou a ser preso em Jericoacoara, mas foi solto após audiência de custódia.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Entrada da casa onde foi encontrado o corpo.
País

Tio de Suzane e Andreas Richthofen é encontrado morto na zona sul de São Paulo

Miguel Abdalla Neto foi localizado em casa, sem sinais aparentes de violência; Polícia Civil apura as circunstâncias da morte.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Imagem de Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, que morreu aos 56 anos.
País

Heloisa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, morre aos 56 anos

Corpo de escritora foi encontrado na casa dela em Atibaia, no Interior de São Paulo.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010.
País

Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após passaporte da filha ter sido encontrado

Sônia Moura criticou divulgação do caso e relata dor renovada.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Carro invade loja de conveniência e deixa uma pessoa ferida em São Paulo
País

Carro invade loja de conveniência e deixa uma pessoa ferida em São Paulo

O motorista afirma ter perdido o controle da direção após seus pés terem 'enroscado' nos pedais.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Fachada de prédio laranja com parte de cima branca e logo oficial da Anvisa, seguidos dos dizeres
País

Anvisa decreta recolhimento de panetones contaminados com fungos

O órgão também proibiu a fabricação, distribuição, divulgação e consumo de produtos com dois tipos de cogumelos.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando foto de Eliza Samudio há epoca antes do crime e do passaporte.
País

Passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal será entregue à família, diz Itamaraty

O documento estava expirado e cancelado.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Colagem mostra a aposta e os papeis da Mega da Virada.
País

Grupo que investiu R$ 13 milhões na Mega da Virada prepara nova aposta na Lotofácil

O bolão com cerca de 2,3 mil participantes deve aplicar quase R$ 600 mil.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Roberto Farias Tomaz, jovem que foi encontrado vivo após desaparecer no Pico Paraná.
País

'Pensei que era o fim', diz jovem que desapareceu no Pico Paraná

Roberto Farias detalhou como foram os cinco dias perdido na montanha.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Naysa era filha do major Neyfson Borges, do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
País

Filha de major da PM é morta no Rio, diz polícia

Caso é investigado pela Polícia Civil.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Passaporte de Eliza Samudio.
País

Família de Eliza Samudio quer passaporte encontrado em Portugal

Documento foi achado na última sexta-feira (2) e levantou mistério nas redes sociais.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Foto mostra um presépio de Natal durante a noite.
País

Dia de Reis: conheça a história e as tradições que envolvem a data

Para os cristãos, a data é uma manifestação de Jesus ao mundo, além de ser um dos momentos finais do período natalino.

Milenna Murta*
06 de Janeiro de 2026
Modelo Eliza Samudio, ex-companheira do goleiro Bruno assassinada. Imagem usada em matéria sobre passaporte de Eliza encontrado em Portugal.
País

Passaporte de Eliza Samudio é encontrado por homem em Portugal

Documento reacendeu novas teorias sobre o crime brutal.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem dividida: à esquerda, Thayane Smith, amiga de jovem que desapareceu em Pico do Paraná, falando em um microfone e, ao lado direito, ela aparece na trilha do Pico Paraná com mochila e chapéu subindo um caminho enlameado.
País

Amiga de jovem desaparecido no Pico Paraná diz que está arrependida

Rapaz foi encontrado com vida nesta segunda (5), cinco dias após sumir.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Roberto Farias Thomaz e bombeiros.
País

Jovem desaparecido no Pico Paraná é encontrado com vida nesta segunda (5)

Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro.

Redação
05 de Janeiro de 2026