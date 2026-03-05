PF faz operação contra vazamento de dados de ministros do STF

Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada para desarticular uma organização criminosa especializada na obtenção, adulteração e comercialização de dados sensíveis e pessoais de bases governamentais e privadas, incluindo de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Operação Dataleaks foi iniciada nesta quinta-feira (5) e inclui o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária nos estados de São Paulo, Tocantins e Alagoas.

Conforme a PF, a investigação começou quando uma base de dados não oficial que era "abastecida por meio de acessos indevidos a sistemas e a bases governamentais" foi identificada. Informações pessoais de membros do STF apareciam na base.

Veja também País PF prende Vorcaro e ‘Sicário’; investigado atentou contra própria vida na detenção Segurança Servidor público e empresário são investigados pela PF por suspeita de desvio de fósseis no Ceará

Os investigados pela operação podem responder por diferentes crimes, como organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, corrupção de dados e lavagem de dinheiro.

Vazamento de dados da Receita Federal

A Operação Dataleaks ocorre menos de um mês depois de a PF ter deflagrado outra operação ligada a vazamento de informações sigilosas de ministros do STF e familiares, em 17 de fevereiro.

Veja também PontoPoder Entenda a investigação do STF a servidores da Receita em caso de vazamento de dados de ministros Egídio Serpa Quatro servidores da Receita vazaram dados de parentes de ministros do STF

O alvo foi um grupo de quatro servidores da Receita Federal, que admitiu ter havido desvios no acesso aos dados fiscais dos magistrados e parentes. Na operação anterior, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

O ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de medidas cautelares aos investigados, como afastamento das funções públicas, uso de tornozeleira eletrônica, restrição de deslocamento, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, além da proibição de deixar o País, com cancelamento de passaportes.