Daniel Vorcaro é transferido para presídio no Interior de SP

O banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal na quarta-feira (4) em nova fase da operação sobre o Banco Master, foi transferido nesta quinta-feira (5) para a prisão de Potim, no interior de São Paulo.

A prisão de Vorcaro ocorreu como parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, também foi preso na quarta e transferido para Potim hoje.

A transferência ocorreu por volta de 7h30 e Vorcaro passou a ocupar uma cela de isolamento, segundo informações do g1. Em dez dias, ele deve ir para o pavilhão de regime fechado. Potim abriga diferentes homens presos por crimes de grande repercussão no País.

Relembre a prisão de Daniel Vorcaro

O banqueiro foi preso na quarta (4) por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, a PF também prendeu Zettel, o policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”.

“Sicário” e Marilson atuariam na vigilância, no monitoramento de pessoas e na obtenção de informações sigilosas de sistemas de órgãos públicos em benefício do grupo denominado “A Turma”, segundo as investigações.

A prisão preventiva do banqueiro e dos outros investigados foi efetuada na terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada por, segundo o magistrado, “risco concreto de interferência nas investigações”.

Na noite da própria quarta (4), “Sicário” morreu enquanto se encontrava sob custódia na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. O homem teve morte encefálica após atentar contra a própria vida. As informações são do jornal Metrópoles.