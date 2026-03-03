Segundo suspeito de estupro coletivo no RJ se entrega à Polícia
João Gabriel Xavier Bertho jogava pelo Serrano Football Club.
João Gabriel Xavier Bertho, 19, um dos suspeitos de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira (3). Ele é o segundo envolvido no crime a se entregar à Polícia — o primeiro foi Matheus Veríssimo Zoel Martins, também de 19 anos.
Segundo o jornal O Globo, João Gabriel compareceu à 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo, acompanhado de um advogado. Os outros dois envolvidos no estupro, Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliviera Simonin, ainda são considerados foragidos.
O segundo denunciado jogava pelo Serrano Football Club, mas foi afastado da equipe e teve seu contrato suspenso após a repercussão do caso.
Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, o delegado Angelo Lages, responsável pelas investigações, informou que a expectativa é que os outros foragidos também se entreguem nas próximas horas.
Entenda o caso
O caso foi denunciado à Polícia pela vítima e revelado no último sábado (28), com o indiciamento dos quatro envolvidos no crime: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18; Victor Hugo Oliveira Simonin, 18; João Gabriel Bertho Xavier, 19, e Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19.
O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana. A jovem foi atraída para o local por um ex-namorado, também de 17 anos. Segundo o relato dela à Polícia, o grupo a estuprou e agrediu com socos, chutes e tapas.
O exame de corpo de delito identificou lesões compatíveis com violência física, incluindo infiltrado hemorrágico, escoriação na região genital e sangramento vaginal. Também foram localizadas manchas nas regiões dorsal e glútea.