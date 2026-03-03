Segundo suspeito de estupro coletivo no RJ se entrega à Polícia

João Gabriel Xavier Bertho, 19, um dos suspeitos de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira (3). Ele é o segundo envolvido no crime a se entregar à Polícia — o primeiro foi Matheus Veríssimo Zoel Martins, também de 19 anos.

Segundo o jornal O Globo, João Gabriel compareceu à 10ª Delegacia de Polícia, em Botafogo, acompanhado de um advogado. Os outros dois envolvidos no estupro, Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliviera Simonin, ainda são considerados foragidos.

O segundo denunciado jogava pelo Serrano Football Club, mas foi afastado da equipe e teve seu contrato suspenso após a repercussão do caso.

Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, o delegado Angelo Lages, responsável pelas investigações, informou que a expectativa é que os outros foragidos também se entreguem nas próximas horas.

Entenda o caso

O caso foi denunciado à Polícia pela vítima e revelado no último sábado (28), com o indiciamento dos quatro envolvidos no crime: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18; Victor Hugo Oliveira Simonin, 18; João Gabriel Bertho Xavier, 19, e Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19.

O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana. A jovem foi atraída para o local por um ex-namorado, também de 17 anos. Segundo o relato dela à Polícia, o grupo a estuprou e agrediu com socos, chutes e tapas.

O exame de corpo de delito identificou lesões compatíveis com violência física, incluindo infiltrado hemorrágico, escoriação na região genital e sangramento vaginal. Também foram localizadas manchas nas regiões dorsal e glútea.