Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Me senti invadida, com nojo', relata mulher que acusa desembargador do TJMG por assédio

Casos foram mostrados no Fantástico deste domingo, 1º.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Fachada do TJMG.
Legenda: O homem acusado de estupro de vulnerável contra a menina em Minas Gerais foi preso na última quarta-feira (25), em Indianópolis, Minas Gerais.
Foto: Euler Junior/TJMG

O desembargador Magid Nauef Láuar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), é alvo de cinco denúncias de assédio. As vítimas buscaram o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) após o magistrado ganhar notoriedade nacional pela absolvição de um homem, identificado como Paulo Edson Martins do Nascimento Ribeiro, acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos.

O Fantástico deste domingo (1º) exibiu entrevista com três pessoas que denunciaram o desembargador. Segundo os relatos, os casos ocorreram quando Magid Láuar atuava como juiz em comarcas de Minas Gerais.

"Ele veio e me deu um beijo na boca. Sem o meu consentimento. Eu me senti invadida, me senti com nojo, constrangida", revelou uma mulher, que não foi identificada por temer represálias.

À época em que foi beijada à força, a mulher era estagiária e aluna de Magid na faculdade. "Aquilo me marcou profundamente. Eu não voltei mais para o estágio", lembra.

Outra mulher entrevistada pelo Fantástico, também sob anonimato, trabalhou com o magistrado em 2009, quando ele era juiz em Betim (MG). Ela narra que sofreu abuso no gabinete de Láuar.

"Eu tava com uma calça jeans e ele enfiou a mão. Primeiro por trás, só que eu reagi. Ele veio e enfiou a mão lá na frente. Eu fique muito assustada na hora e falei: 'abre a porta que eu quero sair'. Ele me encostou na parede e tentou me beijar", conta.

O único denunciante que se identificou foi Saulo Láuar, primo do desembargador. Ele publicou nas redes sociais um relato de abuso que sofreu aos 14 anos.

Na época, o então adolescente trabalhava como assistente pessoal do familiar. Um dia, foi solicitado que o menino levasse um documento até a casa do magistrado, que não iria ao fórum.

"Quando eu sentei na cama, estava passando um vídeo, um filme pornográfico na televisão. Naquele momento ele pega a minha mão e leva até o órgão genital dele. Minha reação foi tirar minha mão. Ele tentou novamente, eu levantei e saí da casa", revela.

Homem e mãe da vítima são presos

O acusado por estupro de vulnerável contra a menina foi preso na última quarta-feira (25), em Indianópolis, Minas Gerais. A mãe da vítima também foi capturada e levada à delegacia, segundo a polícia local.

Veja também

teaser image
País

Itamaraty publica lista de países para 'não viajar' durante conflitos no Oriente Médio

teaser image
PontoPoder

O que deputados e vereadores do PL Ceará pensam de aliança com Ciro

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denúncia contra Paulo Edson em abril de 2024 por estupro de vulnerável contra a menina, que tinha 12 anos na época do início do processo.

Tanto o homem, que na época tinha 35 anos, quando a mãe da adolescente haviam sido condenados a nove anos e quatro meses de prisão pela 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Araguari em novembro de 2025.

Os réus recorreram, e a análise foi feita pela 9ª Câmara Criminal do TJMG. O colegiado decidiu, por maioria, pela absolvição do homem e da mãe da vítima. O único voto contrário à absolvição foi o da desembargadora Kárin Emmerich, que divergiu do relator.

Após repercussão nacional e internacional sobre o caso, Magid Láuar decidiu, de forma monocrática, sem a participação dos demais desembargadores que atuaram no julgamento anterior, restabelecer a condenação de Paulo Edson e da mãe da menina.

O CNJ decidiu afastar o desembargador na última sexta-feira (27). Segundo informações do Metrópoles, o Conselho realizou investigação preliminar, com base na qual foram identificados elementos que apontaram para a prática de delitos contra a dignidade sexual por parte do magistrado durante o período de atuação nas comarcas de Ouro Preto (MG) e Betim (MG).

Assuntos Relacionados
Fachada do TJMG.
País

'Me senti invadida, com nojo', relata mulher que acusa desembargador do TJMG por assédio

Casos foram mostrados no Fantástico deste domingo, 1º.

Redação
Há 13 minutos
Alice de Moraes sempre foi apaixonada por animais e estava concluindo o curso de medicina veterinária quando morreu.
País

Estudante de veterinária que morreu em show e deixou 24 cães: 'Eles são a Alice'

Alice sonhava em estruturar um serviço de resgate, castração e agência de adoção, algo que chamava de “SAMU dos bichos”.

Redação
Há 2 horas
Adriana Araújo é cantora e um dos grandes nomes do samba de Minas Gerais.
País

Adriana Araújo é internada após aneurisma cerebral em BH

Cantora mineira está em coma e família pede orações nas redes sociais.

Redação
01 de Março de 2026
Foto de aeroporto com passageiros.
País

Itamaraty publica lista de países para 'não viajar' durante conflitos no Oriente Médio

Itamaraty também disponibilizou uma lista de contatos importantes.

Bergson Araujo Costa
01 de Março de 2026
Imagem aérea mostra casas destruídas e algumas soterradas em Juiz de Fora, Minas Gerais.
País

Último corpo é encontrado e buscas são encerradas em Juiz de Fora

Menino de 9 anos foi localizado nos escombros; número de mortos chega a 65 após temporal.

Redação
01 de Março de 2026
Dois trabalhadores com capacetes de proteção caminham por área tomada por lama após destruição em cenário de desastre ambiental.A foto mostra a busca por desaparecidos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá.
País

Sobe para 70 o número de mortos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá

A região da Zona da Mata de Minas Gerais sofre com enchentes, deslizamentos e pessoas desabrigadas.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Na imagem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva caminham por uma rua estreita e íngreme, coberta de lama, em Minas Gerais. Lula, ao centro, veste camisa azul clara e calça jeans, e está com o braço direito erguido, apontando para algo acima ou acenando. Janja caminha ao seu lado esquerdo, de óculos, camisa clara e um casaco bege. Eles estão cercados por uma multidão de apoiadores, seguranças e moradores que registram o momento com celulares. À direita, um homem de camisa verde observa atentamente a direção para onde Lula aponta. O cenário ao fundo mostra construções simples, uma placa de trânsito de proibido estacionar e marcas de barro nas paredes, evidenciando os danos causados por chuvas ou deslizamentos na região.
País

Lula sobrevoa áreas afetadas por fortes chuvas em MG após tragédias e mortes

Auxilio para desabrigados e adiantamento de benefícios sociais estão entre medidas do governo.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
foto de Thales Machado, secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), que matou os dois filhos.
País

Secretário de Itumbiara matou filhos com tiro na cabeça enquanto dormiam

Logo após disparar contra as crianças, o pai atirou na própria boca e morreu na hora, diz laudo.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
foto de Dyogo Hilario Tocafundo, pai da influenciadora Duda Freire, foi preso por tráfico de drogas em Goiânia.
País

Pai da influenciadora Duda Freire é preso por tráfico de drogas

Dyogo Hilario é pai de Duda, melhor amiga de Virgínia Fonseca. Ele atuava na modalidade "delivery"

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Força de de correnteza chegou a puxar homem.
País

Cordão humano salva homem arrastado por enxurrada durante enchente em Paraty (RJ)

Cerca de 40 pessoas foram acolhidas em abrigos montados pelo Município.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
montagem de fotos do cão Orelha.
País

Laudo pericial do cão Orelha não identifica causa da morte, diz polícia

Documento foi concluído após a exumação do animal.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
foto do desembargador Magid Láuar, do TJMG, acusado de abuso sexual.
País

Desembargador que absolveu acusado de estupro é denunciado por abuso sexual

Pelo menos quatro vítimas prestaram depoimento contra o magistrado do TJMG.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
País

Homem que se relacionava com criança de 12 anos é preso em MG; caso repercutiu no País

A mãe da menina também foi presa. Os dois, antes, haviam sido absolvidos de crime pela Justiça.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 200 pessoas foram resgatadas com vida desde o início dos trabalhos.
País

Bombeiros de MG contabilizam 47 mortos em Juiz de Fora e Ubá após chuvas

Nessa quarta-feira (25), caminhões e militares do Exército Brasileiro chegam a Juiz de Fora para auxiliar nas ações.

João Lima Neto
26 de Fevereiro de 2026
Foto de amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê.
País

Amiga de mulher arrastada na Marginal Tietê morre vítima de feminicídio

Priscila Versão era amiga de Taynara Souza Santos, morta no ano passado.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Equipes de resgate trabalham sobre os escombros de estruturas destruídas após um deslizamento de terra. Diversos profissionais com capacetes e roupas de proteção procuram por vítimas entre pedaços de concreto, madeira e lama. Ao fundo, moradores observam a operação próximos a casas danificadas.
País

Número de mortos após chuvas em Minas Gerais chega a 37

Segundo boletim atualizado pelo Corpo de Bombeiros, mais de 30 pessoas estão desaparecidas.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Fachada do TJMG.
País

Desembargador do TJMG usa IA em absolvição do caso de estupro de criança de 12 anos

Absolvição será investigada pela Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes
País

Chuvas nas cidades mineiras de Ubá e Juiz de Fora causam dezenas de mortes

Corpo de Bombeiros usou até jetskis para salvar desabrigados.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
foto da fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
País

TJMG absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos

Desembargador entendeu que existia vínculo afetivo entre o homem e a vítima com consentimento da família.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
foto de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas.
País

Entenda disputa pela herança bilionária de Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

Duas mulheres brigam pelo reconhecimento de uma união estável com a empresária, em coma há quase 10 anos.

Redação
23 de Fevereiro de 2026