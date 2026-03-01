Itamaraty publica lista de países para 'não viajar' durante conflitos no Oriente Médio

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil, Itamaraty, publicou no sábado (28) uma lista de países para não viajar durante os conflitos no Oriente Médio, que têm escalado nos últimos dias.

"À luz da recente escalada das tensões no Oriente Médio, o Ministério das Relações Exteriores recomenda não viajar para", justificou a nota da pasta, que é acompanhada da seguinte lista:

Irã

Israel

Catar

Kuwait

Emirados Árabes Unidos

Bahrein

Jordânia

Iraque

Líbano

Palestina

Síria

Veja também País Secretário de Itumbiara matou filhos com tiro na cabeça enquanto dormiam País Lula sobrevoa áreas afetadas por fortes chuvas em MG após tragédias e mortes País Sobe para 70 o número de mortos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá

Para brasileiros que se encontram em algum desses territórios, o Itamaraty aconselhou que sigam os sites e mídias sociais das embaixadas brasileiras na região e sigam suas orientações.

Outras orientações do Itamaraty:

Seguir rigorosamente as recomendações de segurança das autoridades locais;

Evitar multidões e protestos;

Monitorar a mídia local;

Não deixar seus locais de residência sem se certificar de que as condições de segurança o permitem;

Caso seu voo tenha sido cancelado, procurar a companhia aérea para remarcação dos bilhetes;

Verificar se seus documentos de viagem estão em dia e com ao menos seis (6) meses de validade.

CONTATOS IMPORTANTES

O Ministério também disponibilizou os contatos das embaixadas em cada país listado. Os canais contam com plantões consulares.

Confira quais os contatos de cada embaixada:

Embaixada em Teerã: +98(0)912-148-5200

Embaixada em Tel Aviv: +972 54 803 5858. Recomenda-se, ainda, baixar o aplicativo do Home Front Command (https://www.oref.org.il/en) e manter-se atento aos seus alertas.

Embaixada em Doha: (974) 66126585.

Embaixada no Kuwait: (+965)6684.0540.

Embaixada em Abu Dhabi: +971 50 668 3258.

Embaixada em Manama: +973 3364 6483.

Embaixada do Brasil em Amã: +962 7 7558 4460.

Embaixada em Bagdá: +964 780 929 1396.

Embaixada em Beirute: +961 70 108 374 e Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VarNJEqJUM2gCsrVNj0i.

Escritório de Representação em Ramala: +972 59 205 5510.

Embaixada em Damasco: +963 933 213 438.

Ataques dos Estados Unidos e Israel

A escalada dos conflitos no Oriente Médio teve um avanço neste sábado (28), com os ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã.

"Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região", afirmou o Itamaraty por meio de nota, ainda no sábado.

CONFIRA ALERTA DO MINISTÉRIO