Fortaleza x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Cearense está próximo de conhecer o campeão de 2026. A primeira final do "Manjadinho" acontece neste domingo (1º), às 18h, na Arena Castelão. Fortaleza e Ceará se enfrentam mais uma vez para decidir o título estadual. É a 15ª vez que esse duelo acontece no século e será a quarta final consecutiva com o Clássico-Rei de protagonista.

O primeiro duelo tem o mando de campo do Leão do Pici. Tricolores e Alvinegros estão invictos na competição. O Vovô ostenta o melhor ataque do certame, com 23 gols marcados, enquanto o Leão tem a melhor defesa, com apenas um gol sofrido.

O Fortaleza não é campeão e nem vence o principal rival desde 2023. Thiago Carpini, estreante na final estadual, chega com essa missão dura de reverter dois tabus desfavoráveis para o Tricolor de Aço. A equipe chega para o duelo após a classificação árdua para a 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Maguary, na qual venceu por 4 a 3.

Já o Ceará não teve tanto sufoco para desbancar o Primavera-SP, por 2 a 1, e avançar para próxima etapa também da Copa do Brasil. Atual bicampeão cearense, o Vovô defende sua hegemonia e vai com o que tem de melhor em busca do tricampeonato. Para isso, Mozart adota a estratégia de um time base que vem dando certo, mesmo com ausências de titulares lesionados.

ONDE ASSISTIR

A TV Verdes Mares, o Instagram do Jogada, o Facebook e o TikTok do Diário do Nordeste, vão transmitir o duelo com imagens. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do clássico-rei. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LEÃO COM MUDANÇAS E DÚVIDAS

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, terá o retorno de Brítez como titular na zaga. O atleta tratava um edema ósseo no tornozelo esquerdo e foi relacionado no jogo da Copa do Brasil da última terça-feira (24).

Por outro lado, o treinador tem dúvidas no ataque. GB, no duelo da Copa do Brasil, saiu da partida sentindo dores no ombro e pode não ser relacionado para o Clássico. Caso o atleta não esteja à disposição, Carpini pode relacionar Kayke ou utilizar Luiz Fernando na posição, já que o atacante também consegue atuar como centroavante.

Após a classificação da última terça, Carpini expressou como o poder de reação do elenco tem sido o diferencial no Fortaleza. O técnico reforçou também como a presença do torcedor será importante, já que o mando de campo é do Tricolor.

“Mentalmente temos que nos fortalecer e sermos equilibrados. E dessa maneira, com este espírito de luta, de buscar o resultado, traz de novo a confiança, resgata a confiança do torcedor [...] O torcedor não tem ideia da importância dele, desse processo de construção. A vitória é um passo de proximidade para fortalecer os elos e trazer o torcedor para o nosso lado”, afirma. Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

VOVÔ COM A MELHOR CAMPANHA

O Ceará chega à decisão depois de ter feito a melhor campanha do estadual, com sete vitórias e dois empates em nove partidas. Ao longo da campaha no manjadinho, Mozart rodou o elenco alvinegro e utilizou praticamente todos os atletas, restando apenas o goleiro Jorge Meurer, que ainda não foi testado.

Para os primeiros 90 minutos decisivos, o técnico alvinegro já ressaltou que o desgaste físico e o curto período de preparação poderiam alterar o time titular. A lista de ausências certas já tem os lesionados: Bruno Ferreira (dores no tornozelo), Vina (lesão no joelho) e Matheus Araújo (desconforto na coxa).

Apesar de não contar com Vina, artilheiro do estadual com seis gols marcados, Mozart coloca a liderança no ataque a outros atletas. Pedro Henrique é um dos líderes da equipe e que chama a responsa no momento decisivo. O camisa 7 alvinegro soma dois gols e três assistências na temporada.

"É sempre especial jogar clássicos na carreira. Sem dúvida, me sinto muito honrado de vestir a camisa do Ceará nesse duelo, mais uma vez, em momentos decisivos, como foi ano passado e como está sendo agora. A gente sabe o quanto mexe com o estado, com a cidade. Sabemos o quanto isso significa para o nosso torcedor, sabemos como nos preparar e o que fazer para fazer uma grande final e, se Deus quiser, conquistar o título", avalia o experiente atacante. Pedro Henrique Atacante do Ceará

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Cardona, Fuentes; Sasha, Pierre, Crispim; Pochettino, Luiz Fernando, Vitinho. Técnico: Thiago Carpini.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Gilmar, Éder e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo e Juan Alano; Pedro Henrique, Matheusinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CEARÁ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 01/03/26 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

Assistente 1: José Moracy de Sousa e Silva (CBF Elite)

Assistente 2: Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CBF Elite)

Quarto Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CBF Elite)

Quinto Árbitro: Wladyerisson Silva Oliveira (Especial)

VAR: Renan Aguiar da Costa (CBF Elite)