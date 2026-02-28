Quando o Ceará perdeu pela última vez no Cearense? Já são mais de 1000 dias

Quando se fala em Clássico-Rei, todo número, toda história, todo elemento importa. Em mais uma decisão, o Ceará vai em busca do tricampeonato estadual e quer manter a invencibilidade na competição. A equipe, agora comandada por Mozart, não perde no certame desde o dia 1º de abril de 2023, mais de mil dias. A última derrota do Alvinegro foi diante do próprio Fortaleza, adversário da final do Cearense de 2026.

A última derrota do Vovô ocorreu há 1064 dias, que corresponde a dois anos e nove meses. Naquele 1º de abril, o Alvinegro comandado por Gustavo Morínigo foi superado por 2 a 1 no jogo de ida da final. Um novo empate ocorreu no confronto decisivo, o que garantiu o título para o Tricolor do Pici.

Desde então, foram 35 partidas disputadas pelo Vovô no torneio. E a equipe não perdeu nenhuma. Ao todo, foram 24 vitórias e 11 empates que resultaram em dois títulos consecutivos (2024 e 2025). Um sob comando de Vagner Mancini e Léo Condé. No primeiro duelo entre as equipes em 2026, o zero a zero estampou o placar.

Esta será a 15ª vez que Vovô e Tricolor vão decidir um Campeonato Cearense neste século, sem contar decisões de turnos. Além disso, a quarta final seguida entre as equipes. O Ceará vai em busca do 48º título, enquanto o Fortaleza vai lutar pelo 47º para encerrar jejum da taça.

O Ceará entra em campo pelo estadual no domingo, quando encara o Tricolor no primeiro jogo do confronto. As equipes se enfrentam a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM vão acompanhar todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.