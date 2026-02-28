Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quando o Ceará perdeu pela última vez no Cearense? Já são mais de 1000 dias

Equipe volta a entrar em campo neste domingo, para o segundo Clássico-Rei do ano

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza em mais um Clássico-Rei.
Foto: Fabiane de Paula/SVM

Quando se fala em Clássico-Rei, todo número, toda história, todo elemento importa. Em mais uma decisão, o Ceará vai em busca do tricampeonato estadual e quer manter a invencibilidade na competição. A equipe, agora comandada por Mozart, não perde no certame desde o dia 1º de abril de 2023, mais de mil dias. A última derrota do Alvinegro foi diante do próprio Fortaleza, adversário da final do Cearense de 2026.

A última derrota do Vovô ocorreu há 1064 dias, que corresponde a dois anos e nove meses. Naquele 1º de abril, o Alvinegro comandado por Gustavo Morínigo foi superado por 2 a 1 no jogo de ida da final. Um novo empate ocorreu no confronto decisivo, o que garantiu o título para o Tricolor do Pici.

Desde então, foram 35 partidas disputadas pelo Vovô no torneio. E a equipe não perdeu nenhuma. Ao todo, foram 24 vitórias e 11 empates que resultaram em dois títulos consecutivos (2024 e 2025). Um sob comando de Vagner Mancini e Léo Condé. No primeiro duelo entre as equipes em 2026, o zero a zero estampou o placar. 

Esta será a 15ª vez que Vovô e Tricolor vão decidir um Campeonato Cearense neste século, sem contar decisões de turnos. Além disso, a quarta final seguida entre as equipes. O Ceará vai em busca do 48º título, enquanto o Fortaleza vai lutar pelo 47º para encerrar jejum da taça.

O Ceará entra em campo pelo estadual no domingo, quando encara o Tricolor no primeiro jogo do confronto. As equipes se enfrentam a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM vão acompanhar todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará terá 46 horas a menos de descanso que o Fortaleza antes do Clássico-Rei

teaser image
Jogada

Ceará e Fortaleza pedem árbitro Fifa para finais do Cearense 2026 e quadro será “misto”

teaser image
Jogada

Clássico-Rei decidirá Campeonato Cearense pela 15ª vez neste século

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Quando o Ceará perdeu pela última vez no Cearense? Já são mais de 1000 dias

Equipe volta a entrar em campo neste domingo, para o segundo Clássico-Rei do ano

Crisneive Silveira Há 1 hora
Carpini e Mozart

Jogada

Carpini e Mozart: comandantes na primeira final do Cearense da carreira

O Diário do Nordeste separou informações da trajetória dos treinadores até chegar a decisão

Fernanda Alves e Samuel Conrado 28 de Fevereiro de 2026
Atletas do Barcelona comemoram gol

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 28 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota 28 de Fevereiro de 2026
Rafael Klein apita a final do Cearense

Jogada

Rafael Klein apita o Clássico-Rei da ida da final do Cearense 2026

Com o escudo Fifa, o árbitro do Rio Grande do Sul havia apitado a volta da final de 2025

Brenno Rebouças 27 de Fevereiro de 2026
Foto do ex-atleta Ricardinho utilizando uma camisa do Projeto Ceará 2000, pelo Ceará Sporting Club

Jogada

Projeto Ceará 2000 promove almoço beneficente para melhorias na Cidade Vozão

Evento vai reunir conselheiros, associados, torcedores e ídolos do Alvinegro

Bruno Quintino* 27 de Fevereiro de 2026
VÍDEO

Jogada

Com vaga do Ferroviário, veja quantos cearenses vão disputar a Copa do Brasil em 2027

Fortaleza e Ceará, finalistas do Cearense, estão garantidos, bem como o Ferroviário

Daniel Farias 27 de Fevereiro de 2026