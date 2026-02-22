Clássico-Rei decidirá Campeonato Cearense pela 15ª vez neste século
Rivais vão para a quarta final consecutiva do Estadual, com mando de campo no jogo da volta para o Ceará
Ceará e Fortaleza farão mais uma final de Campeonato Cearense nos dois próximos domingos. Será a 15ª vez que os dois gigantes do futebol cearense vão disputar o título Estadual em uma finalíssima neste século, sem contar decisões de turnos.
Dentre títulos arrastões de turnos, finais sem os dois maiores rivais frente a frente e até uma decisão no tapetão, estão os anos de 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2013, 2016, 2017, e 2022.
Será a quarta decisão de Campeonato Cearense com Clássico-Rei seguida e o mando de campo da segunda partida ficará com o Vovô, como ocorre desde 2023. O time de Mozart luta pelo tricampeonato, que faria do Ceará campeão pela 48ª vez, enquanto o Fortaleza quer encerrar o jejum de títulos que já dura quase três anos, em busca do 47º título.
De 2020 para cá, apenas uma vez o Manjadinho foi decidido sem os dois rivais. Em 2022, o Fortaleza encarou o Caucaia na grande final. A última vez que o Fortaleza havia ficado de fora foi em 2017, quando da disputa da taça ficou entre Ceará e Ferroviário.
Leão e Vovô chegam invictos para a final do Campeonato Cearense. Os Alvinegros ostentam o melhor ataque do certame, com 23 gols marcados, enquanto o Leão tem a melhor defesa, com apenas um gol sofrido.
Finais de campeonato entre Ceará e Fortaleza no Século XXI (Os times com * foram campeões):
- 2002: Ceará* 1x1 Fortaleza
- 2006: Ceará* 1x0 / Fortaleza 0x1 Ceará
- 2009: Ceará 1x2 Fortaleza* / Fortaleza 1x1 Ceará
- 2010: Fortaleza* 1x0 Ceará / Ceará 2x1 Fortaleza
- 2012: Fortaleza 0x0 Ceará* / Ceará 1x1 Fortaleza
- 2014: Fortaleza 0x0 Ceará* / Ceará 0x0 Fortaleza
- 2015: Fortaleza* 1x2 Ceará / Ceará 2x2 Fortaleza
- 2018: Ceará* 2x1 Fortaleza / Fortaleza 1x2 Ceará
- 2019: Fortaleza* 2x0 Ceará / Ceará 0x1 Fortaleza
- 2020: Ceará 1x2 Fortaleza* / Fortaleza 1x0 Ceará
- 2021: Fortaleza* 0x0 Ceará
- 2023: Fortaleza* 2x1 Ceará / Fortaleza 2x2 Ceará
- 2024: Fortaleza 0x0 Ceará* / Ceará 1x1 Fortaleza
- 2025: Fortaleza 0x1 Ceará* / Ceará 1x1 Fortaleza