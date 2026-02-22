Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Clássico-Rei decidirá Campeonato Cearense pela 15ª vez neste século

Rivais vão para a quarta final consecutiva do Estadual, com mando de campo no jogo da volta para o Ceará

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:17)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza decidem o Campeonato Cearense 2026 em duas partidas
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Ceará e Fortaleza farão mais uma final de Campeonato Cearense nos dois próximos domingos. Será a 15ª vez que os dois gigantes do futebol cearense vão disputar o título Estadual em uma finalíssima neste século, sem contar decisões de turnos.

Dentre títulos arrastões de turnos, finais sem os dois maiores rivais frente a frente e até uma decisão no tapetão, estão os anos de 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2013, 2016, 2017, e 2022.

Veja também

teaser image
Jogada

Com show de estreantes, Ceará goleia o Floresta e enfrenta o Fortaleza na final do Cearense

teaser image
Jogada

Fortaleza vence Ferroviário e garante vaga na final do Campeonato Cearense

Será a quarta decisão de Campeonato Cearense com Clássico-Rei seguida e o mando de campo da segunda partida ficará com o Vovô, como ocorre desde 2023. O time de Mozart luta pelo tricampeonato, que faria do Ceará campeão pela 48ª vez, enquanto o Fortaleza quer encerrar o jejum de títulos que já dura quase três anos, em busca do 47º título.

De 2020 para cá, apenas uma vez o Manjadinho foi decidido sem os dois rivais. Em 2022, o Fortaleza encarou o Caucaia na grande final. A última vez que o Fortaleza havia ficado de fora foi em 2017, quando da disputa da taça ficou entre Ceará e Ferroviário.

Leão e Vovô chegam invictos para a final do Campeonato Cearense. Os Alvinegros ostentam o melhor ataque do certame, com 23 gols marcados, enquanto o Leão tem a melhor defesa, com apenas um gol sofrido.

Finais de campeonato entre Ceará e Fortaleza no Século XXI (Os times com * foram campeões):

  • 2002: Ceará* 1x1 Fortaleza
  • 2006: Ceará* 1x0 / Fortaleza 0x1 Ceará
  • 2009: Ceará 1x2 Fortaleza* / Fortaleza 1x1 Ceará
  • 2010: Fortaleza* 1x0 Ceará / Ceará 2x1 Fortaleza
  • 2012: Fortaleza 0x0 Ceará* / Ceará 1x1 Fortaleza
  • 2014: Fortaleza 0x0 Ceará* / Ceará 0x0 Fortaleza
  • 2015: Fortaleza* 1x2 Ceará / Ceará 2x2 Fortaleza
  • 2018: Ceará* 2x1 Fortaleza / Fortaleza 1x2 Ceará
  • 2019: Fortaleza* 2x0 Ceará / Ceará 0x1 Fortaleza
  • 2020: Ceará 1x2 Fortaleza* / Fortaleza 1x0 Ceará
  • 2021: Fortaleza* 0x0 Ceará
  • 2023: Fortaleza* 2x1 Ceará / Fortaleza 2x2 Ceará
  • 2024: Fortaleza 0x0 Ceará* / Ceará 1x1 Fortaleza
  • 2025: Fortaleza 0x1 Ceará* / Ceará 1x1 Fortaleza
Assuntos Relacionados

Jogada

Ferroviário e Floresta disputam 3º lugar do Cearense e vaga na Copa do Brasil 2027

Federação Cearense de Futebol ainda não divulgou data do confronto

Crisneive Silveira Há 6 minutos
Clássico-Rei

Jogada

Clássico-Rei decidirá Campeonato Cearense pela 15ª vez neste século

Rivais vão para a quarta final consecutiva do Estadual, com mando de campo no jogo da volta para o Ceará

Brenno Rebouças Há 28 minutos
jogador

Jogada

Melk brinca sobre lance e revela ter pedido ao árbitro o gol no duelo do Ceará; vídeo

Alvinegro superou o Floresta por 4 a 0

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 41 minutos
pai de jogador

Jogada

Lance de Melk pelo Ceará provoca momento de emoção do pai nas arquibancadas; vídeo

Atleta de 19 anos é um dos destaques do Alvinegro neste início de temporada

Crisneive Silveira Há 2 horas
jogador

Jogada

Ceará perde Vina por lesão antes da semifinal, e Mozart lamenta: 'Desfalque importante'

Prazo para recuperação do jogador é incerto

Crisneive Silveira 22 de Fevereiro de 2026

Jogada

Flamengo x Madureira: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca

Redação 22 de Fevereiro de 2026