Flamengo x Madureira: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca
Flamengo e Madureira se enfrentam neste domingo (22) às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo de volta também será no Maracanã, no dia 2, às 21 horas.
O Fla se classificou em 4º do Grupo B com apenas 7 pontos e eliminou o Botafogo nas quartas, com uma vitória de 2x1 no Engenhão.
Já o Tricolor Suburbano, foi vice líder do Grupo A com 8 pontos e eliminou o Boavista ao vencer por 2x1 em Conselheiro Galvão.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere, Sportv
Palpites
Prováveis Escalações
FLAMENGO:
Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino
Técnico: Filipe Luís
MADUREIRA:
Neguete, Cauã Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso, Fubá e Juninho; Everton, Jacó e Geovane Maranhão
Técnico: Toninho Andrade
Arbitragem
Árbitro: Lucas Coelho Santos
Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca
VAR: Paulo Renato Moreira Coelho