Flamengo x Madureira: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca

Escrito por
Redação
Jogada
Legenda: O Flamengo de Cebolinha pega o Madureira pelo Carioca
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Madureira se enfrentam neste domingo (22) às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo de volta também será no Maracanã, no dia 2, às 21 horas.

O Fla se classificou em 4º do Grupo B com apenas 7 pontos e eliminou o Botafogo nas quartas, com uma vitória de 2x1 no Engenhão.

Já o Tricolor Suburbano, foi vice líder do Grupo A com 8 pontos e eliminou o Boavista ao vencer por 2x1 em Conselheiro Galvão.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere, Sportv

Palpites 

Prováveis Escalações

FLAMENGO:

Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino

Técnico: Filipe Luís

MADUREIRA:

Neguete, Cauã Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso, Fubá e Juninho; Everton, Jacó e Geovane Maranhão

Técnico: Toninho Andrade

Arbitragem


Árbitro: Lucas Coelho Santos

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca

VAR: Paulo Renato Moreira Coelho

