Fortaleza negocia contratação de Mastriani, do Athletico-PR

Leão busca centroavante para substituir Bareiro

Escrito por
Fernanda Alves e Ian Laurindo* fernanda.alves@svm.com.br e ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 19:56)
Jogada
Legenda: Atacante uruguaio está fora dos planos do Athletico-PR e deve ser negociado
Foto: Divulgação/Athletico Paranaense

O Fortaleza segue ativo no mercado em busca de um centroavante após a saída de Bareiro. O nome da vez é de Gonzalo Mastriani, uruguaio de 32 anos e que pertence ao Athletico Paranaense. Atualmente, o atleta está afastado do elenco do Furacão e não está nos planos do clube. Caso o Tricolor feche a negociação, o atleta virá por empréstimo com opção de compra. A informação foi dada inicialmente pelo canal do Trétis e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Mastriani está no clube paranaense desde 2024, além de acumular passagens no futebol brasileiro por Botafogo em 2025 e América Mineiro entre os anos de 2022 e 2023. No Furacão, o jogador fez 58 jogos, marcou 16 gols e deu cinco assistências. Em 2026, fez apenas quatro partidas e não marcou nenhuma vez.

Com a saída de Bareiro, negociado com o Boca Juniors-ARG, o nome ganha força para o comando do ataque. Para a posição, o Fortaleza conta também com GB, emprestado pelo Vasco, e Kayke, que pertence ao Botafogo.

O Tricolor tem até o dia 03 de março, dia do fechamento da janela de transferências, para concluir as contratações para a sequência da temporada. O Leão também avançou nas negociações com Paulo Baya e Welliton, ambos vindo do Primavera.

O Fortaleza volta a campo no sábado (21), quando enfrenta novamente o Tubarão da Barra. O duelo será às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real. 

