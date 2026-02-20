Diário do Nordeste
Fortaleza encaminha contratações de Paulo Baya e Welliton, do Primavera

Jogadores estavam no Primavera-SP

Brenno Rebouças, Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
Legenda: Fortaleza encaminha contratações de Paulo Baya e Welliton.
Foto: Gabriel Silva/CearaSC e Wesley Costa/Atlético-GO

Paulo Baya e Welliton devem ser os próximos reforços do Fortaleza.  As negociações com os atacantes, que pertencem ao Primavera, estão encaminhadas. O Diário do Nordeste apurou que a dupla chega por empréstimo, com opção de compra caso cumpram metas.

Os dois atletas não foram relacionados para a partida na Copa do Brasil contra o Araguaína-TO, vencida pela equipe por 3 a 0. Com a negociação fechada, eles poderão estrear pelo Fortaleza no dia 24 de fevereiro contra o Maguary-PE, às 21h30, na Arena Castelão.

Welliton foi formado na base do Corinthians. Aos 25 anos, ele tem passagem por equipes como Oeste, Bragantino e Goiás. Ele tem dois gols em sete jogos pelo Primavera no Campeonato Paulista. Já Paulo Baya, que passou por Fluminense e Ceará na última temporada, tem um gol e duas assistências pela equipe paulista. 

O Fortaleza volta a campo neste sábado (21), quando enfrenta o Ferroviário a partir das 17h (de Brasília). O duelo é válido pela semifinal do Campeonato Cearense. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real. 

