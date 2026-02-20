Fred fará estreia no comando do Sub-20 do Fortaleza contra time do qual é ídolo
Leão larga no Campeonato Brasileiro da categoria neste sábado (21) e encara o Fluminense em Xerém
O ex-atacante Fred vai estrear como técnico do Sub-20 do Fortaleza neste sábado (21), na primeira partida do Leão pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O adversário será o Fluminense, de quem o ex-jogador é ídolo.
O duelo vai ocorrer no estádio Marcelo Vieira, em Xerém, onde fica a base do Fluminense, a partir das 15 horas. Nas redes sociais, Fred fez afirmou que será especial estrear na categoria Sub-20 contra o clube que defendeu por onze temporadas dentro de campo.
Recebi o convite para assumir a categoria sub-20 do Fortaleza e já vamos fazer nossa estreia no Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Quis o destino que o primeiro jogo fosse contra o Fluminense, o que faz desse um momento ainda mais especial pra mim. É um novo começo, com ainda mais exigência e responsabilidade na formação dos atletas. Seguimos trabalhando!
Fred assumiu a principal categoria das bases do Fortaleza após a saída de Léo Porto, como o Diário do Nordeste havia antecipado. Ele terá na comissão técnica junto com ele os auxiliares Bruno Barros e José Carlos; Jefferson Souza na preparação física, Matheus Moraes como preparador de goleiros e Conrado Aguilar na análise de desempenho.
Para a vaga que o ex-atacante deixou no Sub-17, retornou o treinador Tiago Dantas. Por esta categoria, Fred conquistou a Copa Capital, em dezembro.
O Fortaleza é o único representante cearense no Brasileiro Sub-20 e um dos três do Nordeste, ao lado de Bahia e Vitória