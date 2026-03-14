GP da China na Fórmula 1 2026: horário, onde assistir e grid
Pilotos vão à pista no domingo (14) para a segunda corrida da temporada
A Fórmula 1 realiza a 2ª corrida da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (15), em Xangai. O GP da China ocorre durante a madrugada, com largada às 4h (de Brasília). Na classificação, a pole position será do piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, de 19 anos, se tornando o mais jovem da história da modalidade a conquistar esse feito. O recorde era do tetracampeão Sebastian Vettel, dono da marca desde setembro de 2008, no GP da Itália, quando tinha 21.
Em 2025, a vitória no GP da China foi do australaino Oscar Piastri, da McLaren - na atual edição, larga em 5º. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, será o 16º colocado.
Da abertura das provas, em Melbourne, na Austrália, o vencedor foi o inglês George Russell, também da Mercedes. A F1 atravessa um novo regulamento, com mudanças nas regras e na montagem dos carros para o ano vigente, o que ampliou as disputas e tornou o campeão da categoria mais imprevisível.
Onde assistir
- SporTV 3 (a partir das 3h30 da manhã)
- TV Globo (compacto da corrida após a cerimônia do Oscar)
GRID DE LARGADA
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m32s064
- George Russell (Mercedes) +0s222
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0s351
- Charles Leclerc (Ferrari) +0s384
- Oscar Piastri (McLaren) +0s486
- Lando Norris (McLaren) +0s544
- Pierre Gasly (Alpine) +0s809
- Max Verstappen (Red Bull) +0s938
- Isack Hadjar (Red Bull) +1s057
- Oliver Bearman (Haas) +1s228
- Nico Hulkenberg (Audi) - Q2
- Franco Colapinto (Alpine) - Q2
- Esteban Ocon (Haas) - Q2
- Liam Lawson (Racing Bulls) - Q2
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - Q2
- Gabriel Bortoleto (Audi) - Q2
- Carlos Sainz (Williams) - Q1
- Alexander Albon (Williams) - Q1
- Fernando Alonso (Aston Martin) - Q1
- Valtteri Bottas (Cadillac) - Q1
- Lance Stroll (Aston Martin) - Q1
- Sergio Pérez (Cadillac) - Q1
GP DA CHINA 2026 | FICHA TÉCNICA
- Local: Circuito Internacional de Xangai
- Data: 15/03/2026 (domingo)
- Horário: 4h (de Brasília)
- Pole position: Kimi Antonelli (Mercedes)