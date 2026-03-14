GP da China na Fórmula 1 2026: horário, onde assistir e grid

A Fórmula 1 realiza a 2ª corrida da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (15), em Xangai. O GP da China ocorre durante a madrugada, com largada às 4h (de Brasília). Na classificação, a pole position será do piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, de 19 anos, se tornando o mais jovem da história da modalidade a conquistar esse feito. O recorde era do tetracampeão Sebastian Vettel, dono da marca desde setembro de 2008, no GP da Itália, quando tinha 21.

Em 2025, a vitória no GP da China foi do australaino Oscar Piastri, da McLaren - na atual edição, larga em 5º. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, será o 16º colocado.

Da abertura das provas, em Melbourne, na Austrália, o vencedor foi o inglês George Russell, também da Mercedes. A F1 atravessa um novo regulamento, com mudanças nas regras e na montagem dos carros para o ano vigente, o que ampliou as disputas e tornou o campeão da categoria mais imprevisível.

Onde assistir

SporTV 3 (a partir das 3h30 da manhã)

TV Globo (compacto da corrida após a cerimônia do Oscar)

GRID DE LARGADA

Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m32s064 George Russell (Mercedes) +0s222 Lewis Hamilton (Ferrari) +0s351 Charles Leclerc (Ferrari) +0s384 Oscar Piastri (McLaren) +0s486 Lando Norris (McLaren) +0s544 Pierre Gasly (Alpine) +0s809 Max Verstappen (Red Bull) +0s938 Isack Hadjar (Red Bull) +1s057 Oliver Bearman (Haas) +1s228 Nico Hulkenberg (Audi) - Q2 Franco Colapinto (Alpine) - Q2 Esteban Ocon (Haas) - Q2 Liam Lawson (Racing Bulls) - Q2 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - Q2 Gabriel Bortoleto (Audi) - Q2 Carlos Sainz (Williams) - Q1 Alexander Albon (Williams) - Q1 Fernando Alonso (Aston Martin) - Q1 Valtteri Bottas (Cadillac) - Q1 Lance Stroll (Aston Martin) - Q1 Sergio Pérez (Cadillac) - Q1

GP DA CHINA 2026 | FICHA TÉCNICA