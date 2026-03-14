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GP da China na Fórmula 1 2026: horário, onde assistir e grid

Pilotos vão à pista no domingo (14) para a segunda corrida da temporada

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:25)
Jogada
Legenda: George Russell, Antonelli e Lewis Hamilton vão largar nas primeiras posições no GP da China
Foto: divulgação / F1

A Fórmula 1 realiza a 2ª corrida da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (15), em Xangai. O GP da China ocorre durante a madrugada, com largada às 4h (de Brasília). Na classificação, a pole position será do piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, de 19 anos, se tornando o mais jovem da história da modalidade a conquistar esse feito. O recorde era do tetracampeão Sebastian Vettel, dono da marca desde setembro de 2008, no GP da Itália, quando tinha 21.

Em 2025, a vitória no GP da China foi do australaino Oscar Piastri, da McLaren - na atual edição, larga em 5º. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, será o 16º colocado.

Da abertura das provas, em Melbourne, na Austrália, o vencedor foi o inglês George Russell, também da Mercedes. A F1 atravessa um novo regulamento, com mudanças nas regras e na montagem dos carros para o ano vigente, o que ampliou as disputas e tornou o campeão da categoria mais imprevisível.

Onde assistir  

  • SporTV 3 (a partir das 3h30 da manhã)
  • TV Globo (compacto da corrida após a cerimônia do Oscar)

GRID DE LARGADA

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m32s064
  2. George Russell (Mercedes) +0s222
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0s351
  4. Charles Leclerc (Ferrari) +0s384
  5. Oscar Piastri (McLaren) +0s486
  6. Lando Norris (McLaren) +0s544
  7. Pierre Gasly (Alpine) +0s809
  8. Max Verstappen (Red Bull) +0s938
  9. Isack Hadjar (Red Bull) +1s057
  10. Oliver Bearman (Haas) +1s228
  11. Nico Hulkenberg (Audi) - Q2
  12. Franco Colapinto (Alpine) - Q2
  13. Esteban Ocon (Haas) - Q2
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) - Q2
  15. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - Q2
  16. Gabriel Bortoleto (Audi) - Q2
  17. Carlos Sainz (Williams) - Q1
  18. Alexander Albon (Williams) - Q1
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) - Q1
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) - Q1
  21. Lance Stroll (Aston Martin) - Q1
  22. Sergio Pérez (Cadillac) - Q1

GP DA CHINA 2026 | FICHA TÉCNICA

  • Local: Circuito Internacional de Xangai
  • Data: 15/03/2026 (domingo)
  • Horário: 4h (de Brasília)
  • Pole position: Kimi Antonelli (Mercedes)
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