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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:00)
Jogada
Legenda: Bayern de Munique e PSG jogam por vaga na final da Liga dos Campeões
Foto: Franck Fife/AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA (6)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 15h | Al Ahli x Al Fateh | Canal GOAT

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 15h45 | Brighton (F) x Arsenal (F) | Canal GOAT, ESPN 4 e Disney+

CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINAL)

  • 16h | Bayern de Munique x PSG | TNT e HBO Max

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 16h | Taubaté (F) x Red Bull Bragantino (F) | Paulistão (YouTube)
  • 18h | Palmeiras (F) x Mirassol (F) | Sportv
  • 20h | Ferroviária (F) x Santos (F) | Record News, CazéTV, TNT e HBO Max

COPA LIBERTADORES

  • 19h | Cusco x Estudiantes | ESPN e Disney+
  • 19h | Deportivo La Guaira x Bolívar | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Independiente Santa Fe x Corinthians | Globo, ge tv e Paramount+
  • 21h30 | Independiente Rivadavia x Fluminense | Globo, ge tv, ESPN e Disney+
  • 23h | Universidad Católica x Cruzeiro | ESPN 4 e Disney+
  • 23h | Deportes Tolima x Nacional-URU | ESPN 3 e Disney+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Audax Italiano x Vasco | Paramount+
  • 19h | Montevideo City Torque x Palestino | ESPN 3 e Disney+
  • 21h | Macará x Tigre | Paramount+
  • 21h | Barracas Central x Olimpia | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Botafogo x Racing | Paramount+
  • 23h | Alianza Atlético x América de Cali | Paramount+
 
 
 
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