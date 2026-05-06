Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (6)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA (6) CAMPEONATO SAUDITA 15h | Al Ahli x Al Fateh | Canal GOAT CAMPEONATO INGLÊS FEMININO 15h45 | Brighton (F) x Arsenal (F) | Canal GOAT, ESPN 4 e Disney+ CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINAL) 16h | Bayern de Munique x PSG | TNT e HBO Max CAMPEONATO PAULISTA FEMININO 16h | Taubaté (F) x Red Bull Bragantino (F) | Paulistão (YouTube)

18h | Palmeiras (F) x Mirassol (F) | Sportv

20h | Ferroviária (F) x Santos (F) | Record News, CazéTV, TNT e HBO Max COPA LIBERTADORES 19h | Cusco x Estudiantes | ESPN e Disney+

19h | Deportivo La Guaira x Bolívar | ESPN 4 e Disney+

21h30 | Independiente Santa Fe x Corinthians | Globo, ge tv e Paramount+

21h30 | Independiente Rivadavia x Fluminense | Globo, ge tv, ESPN e Disney+

23h | Universidad Católica x Cruzeiro | ESPN 4 e Disney+

23h | Deportes Tolima x Nacional-URU | ESPN 3 e Disney+ COPA SUL-AMERICANA 19h | Audax Italiano x Vasco | Paramount+

19h | Montevideo City Torque x Palestino | ESPN 3 e Disney+

21h | Macará x Tigre | Paramount+

21h | Barracas Central x Olimpia | ESPN 4 e Disney+

21h30 | Botafogo x Racing | Paramount+

23h | Alianza Atlético x América de Cali | Paramount+