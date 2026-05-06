Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (6)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:00)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
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