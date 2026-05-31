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Ceará x Operário-PR na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

A partida é válida pela 11ª rodada da competição nacional

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
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Legenda: O goleiro Richard é um dos destaques do elenco do Ceará
Foto: divulgação / Ceará

Ceará e Operário-PR se enfrentam neste domingo (31), na Série B do Brasileiro, em partida válida pela 11ª rodada. O jogo será às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza/CE.

As equipes chegam para o confronto com campanhas similares, somando 13 pontos, mas o Vovô tem saldo melhor: 0 x -3. Além disso, também chegam sob alta pressão, com o Vovô somando apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, enquanto o Operário-PR não vence há três partidas, com duas derrotas no período.

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O Ceará terá um retorno importante para a partida. Recuperado de lesão, o goleiro Richard deve retomar a titularidade na meta alvinegra. Em contrapartida, o técnico Mozart segue sem o zagueiro Ronald Carvalho, o volante Zanocelo e o atacante Lucca, todos no departamento médico.

Por opção, conforme explicado em coletiva do departamento de futebol, o meia Vina e o atacante Pedro Henrique também são baixas. O comandante comunicou que a dupla está fora dos planos, não sendo mais utilizados durante a Série B, ampliando a chance de saída no meio do ano.

No lado do Operário-PR, o técnico Luizinho Lopes tem a volta do meia Boschilia, que cumpriu suspensão. Nos últimos três jogos, o "Fantasma" sofreu nove gols em três jogos, reforçando a necessidade de uma postura mais reativa na Arena Castelão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

  • Ceará: Richard; Júlio César, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho, João Gabriel e Melk; Gustavo Prado, Fernandinho e Wendel. Técnico: Mozart.
  • Operário-PR: Vágner; Mikael Doka, Miranda, Cuenú e Moraes; Índio, Vinícius Diniz e Boschilia; Edwin Torres, Aylon e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.

CEARÁ X OPERÁRIO-PR | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 11ª rodada da Série B do Brasileirão 2026
  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 31/05/2026 (domingo)
  • Horário: 16h (de Brasília)
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