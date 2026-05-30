Floresta aproveita mando de campo e vence Confiança pela Série C

A mudança de ares fez bem ao Floresta. Deixando o Estádio Domingão de lado para atuar no Presidente Vargas, o time comandado por Leston Júnior venceu o Confiança por 1 a 0 neste sábado (30), pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Jhony Douglas levantou a bola na área e Caíque apareceu para completar para as redes, garantindo os três pontos para o Verdão da Vila Manoel Sátiro.

Com o resultado, o Floresta chega aos 15 pontos e assume momentaneamente a quinta colocação da tabela, se firmando na zona de classificação para a próxima fase da competição.

O próximo compromisso do Lobo será apenas no dia 14 de junho, novamente no Estádio Presidente Vargas. A equipe cearense recebe o Figueirense, às 19h30, pela 10ª rodada da Série C.