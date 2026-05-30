Conta de luz mais cara: Aneel anuncia manutenção da bandeira amarela em junho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, na noite desta sexta-feira (29), a manutenção da bandeira tarifária amarela no mês de junho. A conta de luz segue R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Se uma família tem consumo de energia mensal de 300 kWh, a tarifa extra será de R$ 5,65.

Segundo a agência, a decisão foi tomada devido ao período seco no Brasil. Com a baixa geração de energia nas usinas hidrelétricas, são acionadas termelétricas, que têm custo mais elevado de produção.

A bandeira tarifária verde, que não reflete em acréscimos na conta de luz, vigorou de janeiro a abril deste ano. Em maio, a bandeira amarela foi acionada.

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

Criado há mais de dez anos, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. As bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada em todo o Brasil.

Veja também Negócios Planos de saúde individuais do Ceará terão reajuste de até 5,11% a partir de julho Negócios Ministério diz, no Ceará, que regula decreto do H2V 'nas próximas semanas' e libera R$ 18 bi Negócios Prazo para declaração anual do MEI termina neste domingo (31); confira regras

A Aneel reforça que os consumidores avaliem os hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico.

Há dois níveis acima da bandeira amarela, que têm acréscimos ainda maiores na conta de luz: bandeira vermelha patamar 1 e bandeira vermelha patamar 2.