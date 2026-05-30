Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Prazo para declaração anual do MEI termina neste domingo (31); confira regras

Menos da metade entregou a delcaração até sexta-feira (29), conforme informações da Receita Federal.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Maio de 2026 - 08:49 (Atualizado às 09:45)
capa da noticia
Legenda: Declaração é obrigatória mesmo em casos de não faturamento no período de 2025
Foto: Reprodução / Agência Sebrae.

Termina neste domingo (31) o prazo para a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI). O faturamento de 2025 deve ser declarado pelo Portal do Empreendedor ou pelo App MEI

Dos 474.348 microempreendedores esperados para 2026 apenas 222.812 entregaram as declarações até sexta-feira (29), quando encerrou o prazo para o envio de pessoa física. 

A declaração é obrigatória para todos os microempreendedores individuais, mesmo que não tenham registrado faturamento em 2025 ou que tenham dado baixa no CNPJ. Também é preciso indicar se houve contratação de funcionário durante o período.

Caso a declaração não seja entregue no prazo, a Receita Federal cobra multa de no mínimo R$ 50. O boleto para pagamento da multa é gerado no momento da entrega da declaração em atraso. 

Veja também

Imagem da notícia: PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre, diz IBGE
Negócios

PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre, diz IBGE
Imagem da notícia: Mais de 250 mil cearenses serão contemplados com o 1º lote de restituição do Imposto de Renda
Negócios

Mais de 250 mil cearenses serão contemplados com o 1º lote de restituição do Imposto de Renda

Como fazer a declaração anual do MEI?

No Portal do Empreendedor ou no App MEI, é preciso informar o CNPJ e o ano a que se refere a declaração. 

Depois, o empreendedor deve preencher os dados com as receitas obtidas naquele período. O último passo é informar se teve funcionário durante o ano. 

Em casos de não faturamento ou movimentação, os campos de Receitas Brutas, Vendas e/ou Serviços devem ser preenchidos com o valor de R$ 0,00

Pelas regras, o MEI não pode ultrapassar o limite de R$ 81 mil de faturamento anual ou o proporcional mensal, em torno de R$ 6.750.

Como funciona a multa por atraso da declaração anual do MEI?

O atraso da declaração anual resulta em multa de 2% a cada mês de atraso, limitada a 20% dos tributos declarados e de no mínimo R$ 50.

Depois da entrega do DASN em atraso, o boleto é gerado automaticamente. Caso o pagamento seja feito em até 30 dias, a multa será reduzida em 50%. 

A não declaração pode acarretar em cancelamento ou restrição do CNPJ.

É possível retificar informações já enviadas na DASN?

Erros ou inconsistências da declaração podem ser retificados no mesmo site ou aplicativo utilizado para enviar a DASN. Basta transmitir uma nova declaração com as correções necessárias.

Quem cancelou o MEI precisa declarar?

A baixa no CNPJ não dispensa a obrigação de entrega da DASN-SIMEI referente ao período em que o MEI permaneceu ativo.

Este conteúdo é útil para você?

VC Repórter

Imagem da notícia Luiz Fernando Bittencourt toma posse como presidente da Fecomércio Ceará
Opinião

Luiz Fernando Bittencourt toma posse como presidente da Fecomércio Ceará

Entidade reúne a maior fatia do PIB estadual.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Há 1 hora

Imagem da notícia Conta de luz mais cara: Aneel anuncia manutenção da bandeira amarela em junho
Negócios

Conta de luz mais cara: Aneel anuncia manutenção da bandeira amarela em junho

Período seco dificulta geração de energia no Brasil.

Mariana Lemos

Há 1 hora

Imagem da notícia Prazo para declaração anual do MEI termina neste domingo (31); confira regras
Negócios

Prazo para declaração anual do MEI termina neste domingo (31); confira regras

Menos da metade entregou a delcaração até sexta-feira (29), conforme informações da Receita Federal.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Fortaleza tem menor retorno do Nordeste para quem investe em imóvel pronto para alugar
Negócios

Fortaleza tem menor retorno do Nordeste para quem investe em imóvel pronto para alugar

O levantamento não considera imóveis na planta.

Bruna Damasceno

Imagem da notícia Grupo dono da Gocase abre vagas de estágio com bolsa de R$ 3 mil e foco em IA
Opinião

Grupo dono da Gocase abre vagas de estágio com bolsa de R$ 3 mil e foco em IA

Programa busca jovens talentos com prática em Inteligência Artificial.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Planos de saúde individuais do Ceará terão reajuste de até 5,11% a partir de julho
Negócios

Planos de saúde individuais do Ceará terão reajuste de até 5,11% a partir de julho

Novo valor passará a valer a partir do mês de aniversário de cada contrato.

Letícia do Vale

Imagem da notícia União Europeia fiscalizará pescado brasileiro, inclusive o do Ceará
Opinião

União Europeia fiscalizará pescado brasileiro, inclusive o do Ceará

Auditores da UE inspecionarão toda a estrutura de barcos pesqueiros e de indústrias beneficiadoras. É o primeiro passo para reabrir mercado europeu
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Ministério critica proposta de venda fracionada de gás de cozinha e ANP adia decisão
Negócios

Ministério critica proposta de venda fracionada de gás de cozinha e ANP adia decisão

Pasta alerta que as mudanças podem expor os consumidores a acidentes.

Paloma Vargas

Imagem da notícia PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre, diz IBGE
Negócios

PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre, diz IBGE

No acumulado de 12 meses, houve expansão de 2%

Redação

 e 

Agência Brasil

Imagem da notícia BNB tem pressa em lançar nova licitação do microcrédito, diz Paulo Câmara
Opinião

BNB tem pressa em lançar nova licitação do microcrédito, diz Paulo Câmara

Escolha de novos gestores dos programas de microcrédito do banco está na mira do TCU e de políticos.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Mais de 250 mil cearenses serão contemplados com o 1º lote de restituição do Imposto de Renda
Negócios

Mais de 250 mil cearenses serão contemplados com o 1º lote de restituição do Imposto de Renda

Contribuintes devem esperar até o fim do dia para checar se receberam o valor.

Redação

Imagem da notícia Indústria diz que 30% dos trabalhadores cumprem 38 horas por semana
Opinião

Indústria diz que 30% dos trabalhadores cumprem 38 horas por semana

Segundo o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, isso é produto de acordos celebrados entre as empresas e seus colaboradores, “e isto é o moderno”.
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Fortaleza se consolida como 'capital da cerveja' no Nordeste
Negócios

Fortaleza se consolida como 'capital da cerveja' no Nordeste

Cidade cearense reúne a segunda maior concentração de cervejarias fora do eixo Sul-Sudeste.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Canopus Construções lança empreendimentos no Eusébio e nova loja em Fortaleza
Negócios

Canopus Construções lança empreendimentos no Eusébio e nova loja em Fortaleza

Empreendimentos e novo espaço fortalecem atuação da empresa no mercado cearense

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Primeiro lote da restituição do imposto de renda é pago nesta sexta-feira (29)
Negócios

Primeiro lote da restituição do imposto de renda é pago nesta sexta-feira (29)

Os pagamentos devem ocorrer ao longo do dia.

Redação

Imagem da notícia Ministério diz, no Ceará, que regula decreto do H2V 'nas próximas semanas' e libera R$ 18 bi
Negócios

Ministério diz, no Ceará, que regula decreto do H2V 'nas próximas semanas' e libera R$ 18 bi

Ceará é o estado mais impactado por concentrar seis das 13 iniciativas de produção de Hidrogênio Verde em estágio avançado no Brasil.

Paloma Vargas

Imagem da notícia Azul negocia retorno a cidades do Piauí após suspender voos em 2025
Opinião

Azul negocia retorno a cidades do Piauí após suspender voos em 2025

Foto de Igor Pires

Igor Pires

Imagem da notícia Fiec: “Ceará poderá liderar o futuro verde, tecnológico e digital”
Opinião

Fiec: “Ceará poderá liderar o futuro verde, tecnológico e digital”

Ricardo Cavalcante, presidente da entidade, falou ontem, 28, na cerimônia de entrega do Mérito Industrial a quatro grandes empresários cearenses
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina a partir desta sexta-feira (29)
Negócios

Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina a partir desta sexta-feira (29)

Para o consumidor final, o aumento representa, no máximo, R$ 0,03 a cada litro, garantiu a estatal.

Redação

Imagem da notícia Talento local e mercado 'laboratório': por que o Google tem investido mais no Brasil
Negócios

Talento local e mercado 'laboratório': por que o Google tem investido mais no Brasil

A abertura do segundo polo de engenharia da empresa mostra a importância do país para a contribuição de produtos e soluções mundiais.

Aline Conde*

Imagem da notícia Ainda não fez o Imposto de Renda? Saiba como fazer a declaração de forma rápida
Negócios

Ainda não fez o Imposto de Renda? Saiba como fazer a declaração de forma rápida

Contribuintes que tenham conta ouro ou prata no Gov.br podem utilizar a declaração pré-preenchida.

Redação

Imagem da notícia Com uso de bodycams e drones, Seguro expande ações de segurança patrimonial no Nordeste
Negócios

Com uso de bodycams e drones, Seguro expande ações de segurança patrimonial no Nordeste

Uso de ferramentas tecnológicas contribui para a gestão de riscos

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Estado decreta ponto facultativo na sexta-feira após feriado de Corpus Christi
Opinião

Estado decreta ponto facultativo na sexta-feira após feriado de Corpus Christi

A medida tem sido tomada de forma recorrente pelo Governo do Estado para alongar as folgas dos servidores.
Foto de Victor Ximenes

Victor Ximenes

Imagem da notícia Fiec homenageia hoje quatro gigantes da indústria cearense
Opinião

Fiec homenageia hoje quatro gigantes da indústria cearense

Cláudio Dias Branco, Aline Ferreira e Joaquim Caracas receberão a Medalha do Mérito Industrial da Fiec; Francisco de Assis Neto será homenageado com a Ordem do Mérito Industrial da CNI
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Após Masterboi, Ceará negocia instalação de novos frigoríficos na rota da Transnordestina
Agro

Após Masterboi, Ceará negocia instalação de novos frigoríficos na rota da Transnordestina

Segmento de pecuária de corte segue em alta no Estado.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Lucro na venda de imóveis: estratégias legais para reduzir ou zerar o Imposto de Renda
Negócios

Lucro na venda de imóveis: estratégias legais para reduzir ou zerar o Imposto de Renda

Entenda o prazo de 180 dias e os fatores de redução por tempo de posse podem beneficiar seu bolso.

Paloma Vargas

Imagem da notícia Bicicleta elétrica x bicicleta comum: entenda as principais diferenças e saiba em qual investir
Auto

Bicicleta elétrica x bicicleta comum: entenda as principais diferenças e saiba em qual investir

Entenda as diferenças entre bicicleta comum e elétrica e veja como muda o uso no dia a dia nas cidades.

Redação

Imagem da notícia Ceará ultrapassa Pernambuco e se torna o 2º maior mercado financeiro do Nordeste
Opinião

Ceará ultrapassa Pernambuco e se torna o 2º maior mercado financeiro do Nordeste

Diferença entre as carteiras de crédito se reduz de forma consistente desde 2022
Foto de Allisson Martins

Allisson Martins

Imagem da notícia Aneel concluirá até julho regulamentação do armazenamento de energia
Opinião

Aneel concluirá até julho regulamentação do armazenamento de energia

Em evento organizado pela Absolar em São Paulo, o tema foi debatido por dezenas de empreendedores do mercado da energia solar e autoridades do governo
Foto de Egídio Serpa

Egídio Serpa

Imagem da notícia Morre empresário Marcos Dias Branco aos 61 anos
Negócios

Morre empresário Marcos Dias Branco aos 61 anos

O falecimento foi confirmado pela empresa nesta quarta-feira (27).

Redação

1

2 3 4 5