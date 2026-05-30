Fortaleza tem menor retorno do Nordeste para quem investe em imóvel pronto para alugar

Fortaleza é a pior capital do Nordeste e a segunda do Brasil para quem investe em imóvel pronto para locação. O retorno anual do aluguel na cidade é de apenas 4,64% ao ano, segundo o levantamento FipeZAP de abril de 2026.

A cidade cearense perde apenas para Vitória (ES), que registra 4,28% ao ano, e é a única capital nordestina abaixo da média nacional, de 6,08% ao ano. Na outra ponta, Recife lidera o ranking entre todas as capitais do País, com rentabilidade de 8,55% ao ano.

O levantamento considera anúncios de apartamentos prontos para locação em 22 capitais brasileiras, exceto cinco da região Norte: Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco, Macapá e Palmas. Imóveis na planta não entram no cálculo.

O que explica a menor rentabilidade em Fortaleza?

Para o economista e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor) Ricardo Coimbra, o resultado reflete um desequilíbrio entre o preço de aquisição e o valor cobrado nos aluguéis.

"O preço médio do imóvel em Fortaleza vem subindo forte nos últimos anos. Essa valorização pode tornar o investimento para locação pouco atraente, porque talvez o retorno não compense o preço de aquisição", avalia.

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Em outras cidades, explica o economista, o preço de compra mais baixo eleva proporcionalmente a rentabilidade. "Onde o preço de aquisição é menor, o valor de mercado da locação fica num percentual mais interessante. Aqui, essa equação não fecha para o investidor", esclarece.

Coimbra aponta ainda que a oferta elevada de imóveis para locação em Fortaleza pressiona os aluguéis para baixo. "Muitas vezes se compara com o rendimento médio do CDI ou da poupança, algo em torno de 0,8% a 1% ao mês. Se não estiver nesse patamar, não é interessante", pondera.

Sobre a exclusão dos imóveis na planta, Coimbra considera a metodologia adequada. "Eles não têm como ser mensurados porque ainda estão em fase de construção e não impactam a locação, que é uma necessidade de uso imediato", explica.