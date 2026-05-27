Estado dá sinal verde a empresas com potencial de R$ 1 bi em investimentos

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec) aprovou, na terça-feira (26), 154 pleitos de empresas interessadas em investir ou ampliar suas operações no Estado.

Entre as liberações, estão concessões de incentivos fiscais, renovações de benefícios e acordos para instalação de novos empreendimentos, com potencial para R$ 1 bilhão em investimentos privados e possível geração de mais de 6 mil empregos no Ceará.

“Entre esses recursos, estamos falando de investimentos de empresas que já estão em processo de implantação no estado e que projetam cerca de R$ 300 milhões e a geração de mais de 1.400 empregos diretos”, pontuou o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI).

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Além dos incentivos aprovados para empresas já instaladas ou em expansão, o Condec também validou 28 novos projetos empresariais atraídos para o Estado por meio de acordos firmados com o governo estadual. Juntos, esses empreendimentos podem investir mais de R$ 749 milhões e gerar mais de 4 mil novos empregos.

Setor calçadista

Entre as empresas contempladas, seis pertencem ao setor calçadista, com previsão de R$ 30 milhões em investimentos e geração de mais de 2 mil empregos nos municípios de Brejo Santo, Crato, Itapajé, Mauriti e Porteiras.

Há ainda novos investimentos nos setores de mineração, químico, artefatos de cimento, borracha, comércio varejista, alimentício e cosméticos, entre outros.

O que é o Condec

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará é um órgão colegiado de deliberação presidido pela Casa Civil e composto pelo presidente da Adece e representantes das secretarias do Desenvolvimento Econômico (SDE), da Fazenda (Sefaz), do Desenvolvimento Agrário (SDA), do Planejamento e Gestão (Seplag) e do Trabalho (SET).