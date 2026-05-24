Agro cearense cresce em ritmo chinês e quase triplica PIB em 10 anos
PIB do agro no Ceará saltou de R$ 4,9 bilhões para R$ 12,2 bilhões.
O agronegócio cearense atravessa uma década de forte crescimento, descolando-se dos demais setores da economia local em velocidade de expansão. Em um intervalo de 10 anos, o PIB do agro no Ceará saltou de R$ 4,9 bilhões para R$ 12,2 bilhões, alta de 148%.
Os dados constam em estudo do Etene (Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste), do BNB.
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Avanço consistente
Painelista da 3ª edição do evento Cresce Ceará - promovido pelo Diário do Nordeste -, o economista Alisson Martins, gerente do Etene, afirma que o agro do Ceará cresce em ritmo chinês, enquanto setores como indústria e comércio apresentam avanços mais tímidos. Em média, de 2013 a 2023, a expansão do agro cearense superou 6% ao ano.
Embora esteja muito distante de comércio, serviços e indústria na composição do PIB do Ceará, a agropecuária vem se destacando com expansões agudas, repercutindo positivamente no resultado macro da economia local.
O Cresce Ceará, realizado na quinta-feira (21) no hotel Gran Mareiro, em Fortaleza, discutiu gargalos e oportunidades para o agronegócio, com foco principalmente em energia e logística, pilares essenciais para os produtores rurais.