Cresce Ceará: sem boa logística de transporte, não adiantará a ferrovia

Há problemas graves na logística de transporte do Ceará e de sua Região Metropolitana de Fortaleza, e este foi apenas um dos vários gargalos revelados durante toda a manhã de ontem na terceira edição do “Cresce, Ceará”, evento criado pelo Diário do Nordeste, com o apoio do BNB, e destinado a debater os obstáculos que dificultam o crescimento dos diferentes ramos da economia cearense e cuja edição deste ano foi realizada no auditório do Gran Hotel Marero.

Quem levantou a questão foi o empresário Edson Brok, dono de uma empresa de logística e produtor e exportador de banana do Ceará para a Europa. Na sua opinião, “não adiantará ter pronta e em operação a Ferrovia Transnordestina e não adiantará mais uma expansão do Porto do Pecém, se persistirem os atuais pontos de estrangulamento do IV Anel Viário de Fortaleza e a buraqueira do principal eixo rodoviário do estado, a BR-116”.

Brok falou no segundo painel do “Cresce Ceará”, que, moderado por este colunista, tratou dos desafios do agro cearense diante das carências da logística de transporte, as quais alcançam, também, o setor portuário. Ele citou o Porto do Mucuripe, onde o terminal de contêineres é operado por uma companhia de navegação, cujos interesses conflitam com os das empresas exportadoras, importadoras e transportadoras.

“Às vezes, meus caminhões ficam até 24 horas aguardando a vez de entrar ou de sair do Mucuripe, e tudo por falta de planejamento”, lamentou ele.

Quem abriu o painel foi o diretor comercial da Transnordestina Logística, Alex Trevisan, que despejou uma série de boas notícias, a melhor das quais foi esta: em dezembro do próximo ano de 2027, a Ferrovia Transnordestina, sonho antigo de quem trabalha e produz no Ceará, estará concluída e em operação.

E adiantou que essa estrada de ferro está pronta e com licença de operação comercial desde o Sul do Piauí até Acopiara. A primeira nota fiscal da Transnordestina foi emitida em dezembro do ano passado em nome da Tijuca Alimentos. Os trabalhos avançam agora na direção de Quixeramobim, trecho cuja infraestrutura foi concluída e onde se executam, neste momento, os serviços de instalação dos dormentes, brita e trilhos.

“No segundo semestre deste ano, a Transnordestina chegará a Quixadá”, disse ele sob aplausos. A construtora cearense Marquise Infraestrutura, uma das empresas do Grupo Marquise, executa 80% das obras dessa ferrovia.

Depois de Trevisan, falou Edson Brok, empresário paulista que há 30 anos está no Ceará, onde primeiro dirigiu a Delmonte, multinacional da fruticultura e, depois, montou seu próprio negócio: produz e exporta banana nanica do Ceará para a Europa, principalmente para o Reino Unido.

Ele revelou que há uma semana percorreu, “indo e voltando”, os 600 Km que ligam Fortaleza a Juazeiro do Norte. E se declarou triste com as precárias condições da BR-116, a espinha dorsal da logística de transporte do Ceará:

“É uma buraqueira só, e o pior é quando ela chega em Fortaleza, na sua junção com o IV Anel Viário, onde um viaduto singelo afunila o tráfego, criando um gigantesco congestionamento que atormenta, atrasa e causa prejuízo não só ao agro, mas a toda a economia cearense”, disse ele.

Depois, falou o engenheiro e empresário João Teixeira, que produz banana no Perímetro Irrigado de Tabuleiros de Russas. Nasceu de sua cabeça ainda no primeiro governo de CId Gomes, a ideia do Arco Metropolitano, projeto rodoviário que prevê a construção de uma estrada de pista dupla ligando a BR-116, em Pacajus, ao Porto do Pecém, numa extensão de 100 Km, cortando vários municípios e cruzando, por viadutos, estradas federais e estaduais.

“O projeto executivo do Arco Metropolitano já está pronto para licitação e seu custo, incluindo desapropriações, é de R$ 1,5 bilhão, dinheiro que pode ser obtido por meio de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União”, disse João Teixeira.