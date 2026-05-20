Porto do Pecém está na Cúpula Mundial do H2V em Roterdã

Notícia que chega na tarde desta quarta-feira diretamente da Holanda: o Porto do Pecém e o Governo do Estado do Ceará estão participando da Cúpula Mundial do Hidrogênio Verde (World Hydrogen Summit 2026), que se realiza na cidade holandesa de Rotterdã. O Complexo do Pecém tem um estande exclusivo voltado à promoção do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará e à atração de investimentos internacionais para o setor de energia renovável.

Considerado o principal encontro global da cadeia de hidrogênio verde, o evento reúne governos, portos, investidores, indústrias, desenvolvedores de projetos e as maiores empresas do segmento energético mundial.

A programação da delegação cearense inclui reuniões estratégicas com empresas internacionais do setor de energia renovável, operadores logísticos, investidores e grandes players globais ligados à cadeia de produção, transporte e exportação de hidrogênio verde.

Hoje à tarde, o presidente do Porto do Pecém, Max Quintino, recebeu no estande institucional Sua Majestade o Rei da Holanda, Willem-Alexander, durante a programação oficial da feira. A visita contou ainda com a presença da ministra holandesa de Política Climática e Crescimento Verde, Stientje van Veldhoven, da prefeita de Rotterdam, Carola Schouten, e do ministro-conselheiro da Embaixada do Brasil na Holanda, Henrique Moraes.

Durante a visita oficial do monarca holandês, o Porto do Pecém e a empresa Utilitas promoveram um coquetel especial de recepção, oferecendo finger foods da gastronomia brasileira e caipirinhas aos convidados internacionais presentes no estande cearense.