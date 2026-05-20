Porto do Pecém está na Cúpula Mundial do H2V em Roterdã
Nesta quarta-feira, 20, dia da abertura do evento, o estande do governo do Ceará recebeu a visita do rei da Holanda, que foi recebido por Max Quintino
Notícia que chega na tarde desta quarta-feira diretamente da Holanda: o Porto do Pecém e o Governo do Estado do Ceará estão participando da Cúpula Mundial do Hidrogênio Verde (World Hydrogen Summit 2026), que se realiza na cidade holandesa de Rotterdã. O Complexo do Pecém tem um estande exclusivo voltado à promoção do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará e à atração de investimentos internacionais para o setor de energia renovável.
Considerado o principal encontro global da cadeia de hidrogênio verde, o evento reúne governos, portos, investidores, indústrias, desenvolvedores de projetos e as maiores empresas do segmento energético mundial.
A programação da delegação cearense inclui reuniões estratégicas com empresas internacionais do setor de energia renovável, operadores logísticos, investidores e grandes players globais ligados à cadeia de produção, transporte e exportação de hidrogênio verde.
Hoje à tarde, o presidente do Porto do Pecém, Max Quintino, recebeu no estande institucional Sua Majestade o Rei da Holanda, Willem-Alexander, durante a programação oficial da feira. A visita contou ainda com a presença da ministra holandesa de Política Climática e Crescimento Verde, Stientje van Veldhoven, da prefeita de Rotterdam, Carola Schouten, e do ministro-conselheiro da Embaixada do Brasil na Holanda, Henrique Moraes.
Durante a visita oficial do monarca holandês, o Porto do Pecém e a empresa Utilitas promoveram um coquetel especial de recepção, oferecendo finger foods da gastronomia brasileira e caipirinhas aos convidados internacionais presentes no estande cearense.
A participação do Ceará no evento reforça o posicionamento estratégico do Estado como um dos principais polos globais de produção e exportação de hidrogênio verde, impulsionado pela infraestrutura logística do Porto do Pecém, localização estratégica entre Europa e América do Norte e projetos já anunciados por grandes grupos internacionais do setor energético.
A produção e coordenação da participação institucional do Porto do Pecém na World Hydrogen Summit 2026 foram realizadas pela Ad3 Marketing, agência especializada em promoção internacional, eventos estratégicos e projetos de relacionamento institucional entre Brasil e Europa. Do evento participam representantes de mais de 100 países.
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