Petróleo: Margem Equatorial será a nova fronteira do Brasil

Ao defender que a Petrobrás explore, o mais rápido que puder, o petróleo e o gás existentes na Margem Equatorial brasileira, o presidente Lula posiciona-se acertadamente no jogo dos altos interesses da geopolítica.

O Brasil, que já é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, consolidará essa posição com a extração, o transporte, o armazenamento e (se for inteligente e chamar a iniciativa privada para auxiliá-lo nessa jornada) o refino do óleo, agregando-lhe valor pela produção de combustíveis.

O conjunto de refinarias existentes hoje é insuficiente para dar ao país a autossuficiência de que precisa, livrando-o da cara importação.

É preciso lembrar, e Lula o fez ao falar segunda-feira na Refinaria de Paulínia, em São Paulo, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está interessado não só em explorar, mas, também, em se apossar do petróleo onde ele estiver – no México, no Canadá, na Groelândia, na Venezuela e por que não na Margem Equatorial, onde a Guiana, por meio de uma petrolífera norte-americana, já faz essa exploração a tal ponto que seu PIB triplicou nos últimos 10 anos?

Esta coluna já disse e o repete agora: na área brasileira da Margem Equatorial há uma riqueza natural, dádiva divina. Ela é fóssil e poluente sim, mas é o petróleo e seu poderoso lobby mundial que liderarão, pelos próximos 30 anos ou mais, a geração de energia no planeta. E a participação do Brasil nesse mercado, que já é relevante, tornar-se-á mais relevante ainda.

A exploração da Margem Equatorial – se forem competentes e, obrigatoriamente, honestos o governo brasileiro e a Petrobras – será a fonte de que disporá o país para enfrentar e vencer seus problemas financeiros.

(O que fazer com tanto dinheiro que virá o fundo do mar dessa milagrosa Margem Equatorial? – eis a pergunta que se ouvirá proximamente nos corredores do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto.)

Mas para isto, se for reeleito, Lula terá de liderar um processo radical de mudança que – pela redução da máquina pública, pelas reformas estruturantes de que precisam o país e seu governo e pela redução de suas despesas – resultará na produção de um superávit primário e na consequente diminuição dos juros da dívida e do seu principal, hoje por volta dos R$ 10,4 trilhões.

Se o eleito for o candidato da oposição, a mesma coisa terá de ser feita, se quiser ele ter uma gestão de sucesso. Não há alternativa: o vencedor terá de fazer, em 2027, um profundo ajuste fiscal, iniciativa que exigirá coragem e disposição para o trabalho.

EMPRESÁRIOS DO AGRO RECEBEM BOAS NOTÍCIAS DE CAUCAIA

Liderado por Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuáia, um grupo de 15 empresários cearenses do agro recebeu informações sobre a economia de Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza, em cuja geografia está sendo construído o maior DataCenter da América Latina, ao mesmo tempo em foi liberada a construção de mais um DataCenter.

Esses dois equipamentos absorverão investimentos de cerca de R$ 200 bilhões. Quando estiverem em operação, darão emprego direto e estável a mais de 400 pessoas, todas ganhando salários elevados (afinal de contas, são projetos de alta tecnologia, que exigem pessoal especializado). Na fase de obras, os dois empreendimentos darão emprego a 3.500 pessoas.