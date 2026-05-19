Exclusivo! Margem Equatorial abre novos negócios para o Ceará
Descomissionamento de 8 plataformas da Petrobras no mar de Paracuru é o primeiro bom sinal para quem quer investir no apoio ao petróleo e à energia offshore no litoral cearense
Atenção para esta informação exclusiva: o Campo de Espada, plataforma de petróleo localizada a 30 km do litoral de Paracuru, no Norte do Ceará, está prestes a tornar-se a primeira do estado a passar por descomissionamento definitivo. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) negou em 2025 os pedidos da Petrobras para continuar a produção nessa plataforma, e o processo de sua desativação — selamento de poços, remoção de estruturas, destinação dos materiais — está em fase de planejamento técnico e exigirá apoio de empresas privadas.
Na sequência, será descomissionado o restante do Polo Ceará, ou seja, mais 8 plataformas como a de Espada, hoje hibernadas nos campos de Atum, Xaréu e Curimã, todas na mesma área de influência de Paracuru. O que for aprendido e estruturado agora — engenharia especializada, logística naval, cadeia de fornecedores locais — será repetido e ampliado.
Mas essa janela de oportunidade de novos negócios vai além do fim do petróleo.
O Ceará e seu mar territorial estão na entrada da Margem Equatorial, uma das maiores fronteiras de exploração petrolífera offshore do Brasil, com blocos em processo de licenciamento ambiental. E são, também, ao mesmo tempo, um dos territórios mais promissores do mundo para a geração de energia eólica offshore pela força e regularidade dos ventos alísios.
As três frentes — descomissionamento do Polo Ceará, comissionamento da Margem Equatorial e instalação de turbinas eólicas dentro do mar — exigem o mesmo perfil de competência: mergulho técnico, operação de embarcações especializadas, gestão de ativos offshore. O que o descomissionamento está construindo agora é exatamente a cadeia produtiva de que os próximos ciclos precisarão.
A janela é real e tem timing, informa um engenheiro especialista. Ele acrescenta que o Ceará tem uma alternativa: ou entra no novo offshore (petróleo e eólica) com capacidade local já formada — ou deixa essa oportunidade transferir-se para outros estados do Norte e do Nordeste, repetindo o passado “no qual nossa economia teve pouca conexão com as infraestruturas instaladas em alto mar”.
Esta coluna pode informar que, nos próximos dias 2 e 3 de junho, no auditório do Sebrae-Ceará, na Avenida Monsehor Tabosa, 777, em Fortaleza, serão realizados dois eventos técnicos ligados a esse processo, organizados pelo grupo Descom.Sub (da Coppe da UFRJ), em cooperação com a Petrobras: no dia 2, das 14 às 17 horas, um seminário técnico sobre os métodos de apoio à decisão multistakeholder; no dia 3, das 9 às 12 horas, o workshop de priorização sobre o descomissionamento do Campo de Espada.
Rômulo Soares, presidente da Cãmara Setorial da Economia Azul, vinculada à Adece, um dos responsáveis pela organização dos seminários, disse à coluna que o empresário cearense terá nesses dois eventos” a chance de encaminhar e concretizar bons investimentos”.
SUPERMERCADO PINHEIRO PARTICIPA DA ABRAS EM SP
Começa hoje em São Paulo o Apas 2026, evento do comércio supermercadista da América Latina. Promovido pela Associação Paulista de Supermercados, o Apas reúne toda a cadeia produtiva do setor. O Supermercado Pinheiro participa dele com dois painelistas: sua nova vice-presidente, Xênia Pinheiro, falará hoje no painel sobre sucessão nas empresas, abordando a temática "O Sucessor e o Desafio da Legitimidade"; e o novo presidente do grupo, Alexandre Pinheiro, falará quinta-feira, 21, no debate sobre automação e produtividade, com o tema "Limites e Fronteiras entre Homem e a Máquina". Honório Pinheiro, sócio e diretor da rede, está na Espanha peregrinando pelo Caminho de Campostela.
UNIMED FORTALEZA LANÇA HOJE O TUTOR&PET
Novidade na Unimed Fortaleza, que hoje, terça-feira,19, lança a Tutor&Pet, plano de saúde veterinário da Unimed Soluções que une tecnologia, acolhimento e atendimento especializado 24 horas para pets e seus tutores. Ou seja, um plano de saúde para os animais de estimação, algo inimaginável 10 anos atrás.
Será às 16 horas no Iate Clube de Fortaleza.
ETICE LANÇA HOJE EDITAL PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Uma boa notícia! A Etice consolida seu papel de agente estratégico na transformação digital do Governo do Estado do Ceará ao lançar hoje, terça-feira, às 8 horas, em sua sede na Avenida Barão de Studart, as chamadas de IA (Inteligência Artificial) com plataforma de controle.
A rede de fibra óptica Cinturão Digital objeto de esforço para atração de data center para o interior, foi expandida em 56 Km, chegando a 5.941 km, com taxa de disponibilidade de 99,94% em 2025.
Na segurança da informação, teve início a certificação ISO/IEC 27001 e a estruturação do Security Operations Center (SOC) para monitoramento e resposta a incidentes. E começou a implantar o AI Hub, uma infraestrutura estadual com GPUs de alto desempenho para treinamento de modelos de dados, desenvolvimento de agentes de IA e nuvem privada.
Nesta terça-feira, serão lançados os editais de Inteligência Artificial do Governo do Ceará e apresentada a Política Estadual de IA, iniciativa estratégica voltada à modernização dos serviços públicos, aumento da eficiência da gestão e fortalecimento da soberania de dados do Estado.
O evento contará com participação de representantes da Google, Microsoft, Amazon (AWS) e Oracle, apresentando casos práticos de aplicação da IA no setor público.
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