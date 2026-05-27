Morre empresário Marcos Dias Branco aos 61 anos

O empresário Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, ex-vice-presidente comercial da companhia M. Dias Branco, morreu aos 61 anos nesta quarta-feira (27), em Fortaleza. A causa do falecimento não foi divulgada.

"A M. Dias Branco comunica, com profundo pesar, o falecimento de Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, ocorrido nesta data. Marcos integrou, até 2019, o quadro de executivos da companhia, tendo exercido a vice-presidência Comercial, além de ocupar atualmente a suplência do Conselho de Administração", diz trecho da nota enviada ao Diário do Nordeste.

A família destacou que a trajetória do empresário foi marcada pela "dedicação, pelo compromisso e por relevantes contribuições para o desenvolvimento da M. Dias Branco".

"Neste momento de profunda tristeza, a família Dias Branco, os membros do Conselho de Administração, os dirigentes e os colaboradores da companhia expressam suas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos", finaliza o comunicado da companhia.

Veja também Negócios De onde vem a fortuna da família Dias Branco, fundadora da maior fábrica de biscoitos do País Negócios Ceará lidera em número de super-ricos no Nordeste, segundo a Forbes; veja ranking Opinião Quem são os 18 bilionários do Ceará em 2025, segundo a Forbes

Quem foi Marcos Dias Branco

Marcos Dias Branco nasceu em 23 de junho de 1964 e iniciou sua carreira na M. Dias Branco em 1980. Mostrou aptidão para a área comercial da companhia e foi nomeado diretor em 1989, sendo posteriormente empossado no cargo de Diretor Comercial Corporativo, em 2003.

Marcos viveu seu primeiro mandato na empresa em abril de 2006. Neste ano, foi eleito vice-presidente comercial, cargo que ocupou até 25 de fevereiro de 2019. O empresário não trabalhou em outros empresas de comércio.

Membros da família M. Dias Branco figuraram entre os bilionários cearenses em 2025, segundo a revista Forbes.

Da companhia de massas e biscoitos vem seis bilionários, incluindo Consuelo Dias Branco, de 90 anos. Ela é viúva do fundador da empresa, Ivens Dias Branco (1934–2016), e é a mulher mais rica do Norte-Nordeste brasileiro, com fortuna de R$ 2,9 bilhões.

Os cinco filhos de Consuelo também apareceram na lista. Marcos, Cláudio, Ivens Júnior, Maria das Graças e Maria Regina são detentores de uma fortuna de R$ 1 bilhão cada. Ao todo, o patrimônio dos seis bilionários da M. Dias Branco soma aproximadamente R$ 8 bilhões.