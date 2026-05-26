IR 2026: O que esperar da tributação de dividendos e as perspectivas fiscais para o investidor

Com o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 encerrando no dia 29 de maio, o investidor que atua na Bolsa de Valores deve agilizar a conferência de seus dados.

Segundo Lucas Sales, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE), o ciclo atual apresenta continuidade nas regras para o mercado doméstico, mas exige atenção à consolidação da tributação sobre ativos no exterior.

Diferentemente do que se possa supor, a tributação de 15% sobre investimentos no exterior não é uma novidade de 2026, mas sim uma regra consolidada pela Lei 14.754/2023, vigente desde o ano-calendário de 2024.

Sales ressalta que investidores de stocks, REITs (investimentos vinculados ao mercado imobiliário) e ETFs (fundos de investimento negociados em Bolsa) internacionais já não contam com a antiga isenção de R$ 35 mil para vendas, sendo agora qualquer ganho de capital tributado sob alíquota única.

Alíquota única e apuração trimestral

O investidor deve monitorar uma Medida Provisória nº 1.303, de junho de 2025, que propõe unificar a alíquota de renda variável em 17,5%, com apuração trimestral e fim das isenções atuais. No entanto, Sales alerta que essa mudança ainda depende de aprovação do Congresso e não é a regra vigente para o IR 2026.

Assim, para fins de conformidade no preenchimento da declaração deste ano, o contador aponta as regras que permanecem válidas:

Ações (Swing Trade): existe isenção para vendas totais até R$ 20 mil no mês. Caso o total de vendas ultrapasse R$ 20 mil, o lucro inteiro é tributado a 15%, e não apenas o valor que exceder o limite; Day Trade: mantém-se a alíquota de 20% sobre o lucro, sem qualquer faixa de isenção; Opções e Derivativos: não possuem isenção, seguindo as alíquotas de 15% (operações comuns) e 20% (day trade).

Veja também Negócios Consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 abre nesta sexta (22) Negócios Veja primeiras imagens do data center do TikTok após início da montagem

O "Big Brother" fiscal e obrigatoriedade

O presidente do CRC-CE alerta para o cruzamento detalhado de dados pela Receita Federal, que recebe informações diretas de corretoras e bancos.

Sobre a obrigatoriedade, Sales esclarece que deve declarar o contribuinte que realizou operações de alienação (vendas) em bolsa cuja soma ultrapassou R$ 40 mil no ano ou que apurou ganho líquido sujeito à tributação em qualquer valor.

A compensação de perdas não ocorre de forma automática e exige que o investidor segregue corretamente prejuízos de day trade e swing trade. Além disso, ele reforça que prejuízos de operações isentas jamais devem ser utilizados para reduzir o imposto de operações tributáveis.

Pontos de monitoramento para os próximos meses:

Eventual regulamentação da unificação de alíquotas (MP de 2025); Mudanças na sistemática de emissão de DARF; Possível revisão ou extinção da isenção dos R$ 20 mil para ações; Novas regras para dividendos domésticos acima de tetos específicos.

A orientação técnica final é manter o rigor documental, garantindo que a declaração reflita fielmente as notas de corretagem e informes oficiais.