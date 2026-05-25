BNB diz em SP que o Ceará é o lugar pronto para investimento

Paulo Câmara, economista, ex-governador de Pernambuco e presidente do Banco do Nordeste (BNB), é reconhecidamente um profissional competente e sério. Mais do que isto: além de ser sério, ele também parece sério, como, obrigatoriamente, deveria parecer a mulher de César, na Roma antiga.

Câmara, porém, tem outras virtudes, e uma delas é a da saber usar a lógica do argumento para convencer quem o ouve. Na última quarta-feira, 20, ele falou para 130 empresários e executivos de grandes empresas nacionais e estrangeiras que se reuniram em São Paulo no “Ceará Day” (Dia do Ceará), evento tripartite promovido pelo governo estadual cearense, a Sudene e o BNB com o objetivo de atrair investidores para projetos em vários setores da economia local.

Quem o ouviu ficou, muito certamente, impactado pelo conteúdo de sua fala. Paulo Câmara começou assim o seu pronunciamento:

“Quem decide investir conhece o valor de uma boa oportunidade. Mas conhece também o peso do risco. Porque capital não se move por entusiasmo. Capital move-se por fundamento, previsibilidade, segurança institucional e capacidade de execução. É por isto que estamos aqui: para encurtar a distância entre confiança, capital e futuro. O “Ceará Day” não é apenas uma vitrine de projetos. É uma grande mesa de negócios e de tomada de decisão. Aqui estão, no mesmo ambiente, Governo do Estado, Banco do Nordeste, Sudene, Adece, empresários e investidores, tratando do que realmente importa.”

Não há dúvida sobre o que disse Câmara: o capital não tem alma, não tem coração, ele se move pelo interesse da reprodução, e quanto mais rápida e garantida ela for, melhor. Por que a Grendene transferiu do Rio Grande do Sul para Sobral o seu centro de produção de calçados? Porque, aqui, lhe foi assegurado um cardápio irrecusável de incentivos fiscais e locacionais, além de mão de obra competente e barata. Pelos mesmos motivos outras empresas calçadistas de fama também se transferiram para cá, onde seguem.

No seu discurso no “Ceará Day”, o presidente do BNB acrescentou:

“Onde estão as melhores oportunidades? Quais instrumentos podem torná-las viáveis? E que condições existem para transformar intenção em resultado? Não viemos pedir uma aposta no Ceará. Viemos apresentar uma convicção de investimento seguro, baseada em dados concretos. E contra dados não há argumentos.

“O Ceará vive um momento de muita maturidade econômica. Um momento construído com planejamento, responsabilidade fiscal, infraestrutura em expansão. Um momento que reflete vocações produtivas amadurecidas, segurança institucional e articulação entre o setor público, o setor privado e as instituições de desenvolvimento. São fatores que reduzem incertezas, fortalecem a confiança e criam um ambiente em que o investimento encontra não apenas potencial, mas um caminho devidamente pavimentado. Em outras palavras: no Ceará, existe método e direção. “

Como se nas suas veias corresse o sangue do melhor marqueteiro cearense, Paulo Câmara, filho de cearenses de Quixeramobim, ensinou aos investidores do Sul e do Sudeste o caminho das pedras:

“Desenvolvimento não se improvisa. Ele se constrói quando há visão, coordenação e continuidade. E o Ceará tem materializado isso em áreas estratégicas: a transição energética, o hidrogênio verde, o Complexo do Pecém, a Zona de Processamento para Exportação (ZPE), a logística que está a criar a Ferrovia Transnordestina, agroindústria, os serviços, a tecnologia e a inovação.”

Ele propagandeou sobre o BNB:

“O Banco do Nordeste não é apenas uma instituição financiadora. É um banco de desenvolvimento que conhece o território, entende suas cadeias produtivas e sabe que uma boa operação de crédito começa muito antes da contratação. Começa na leitura correta do ambiente, na compreensão dos riscos, na estruturação da solução e na capacidade de fazer o projeto sair do papel com segurança. Esse conhecimento territorial é um ativo silencioso que nem sempre aparece nas planilhas, mas faz diferença na decisão de investir. “