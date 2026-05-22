Elmano: agro cearense exportou US$ 496 milhões em 2025

Com o entusiasmo próprio de quem está em busca da renovação de seu mandato, o governador Elmano de Freitas anunciou ontem, ao falar no ato de abertura do Cresce Ceará, evento promovido pelo Diário do Nordeste em parceria com o BNB, que a agropecuária cearense exportou, no ano passado, o equivalente a US$ 496 milhões, um crescimento de 18,24% em relação ao ano anterior de 2024.

Antes do governador, falou o diretor Comercial do Sistema Verdes Mares, Alex Magalhães, que o saudou, dizendo que o objetivo do Cresce Ceará é o de promover o debate e a busca de soluções para os problemas que ainda dificultam o crescimento mais rápido da economia cearense.

Em seguida, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, disse que sua instituição tem as linhas de crédito para o financiamento adequado de todos os segmentos do agro cearense. Ele revelou que o BNB responde por 52,4% do crédito rural da região nordestina. No Ceará, informou ele, o saldo de aplicações do BNB já ultrapassa os R$ 43 bilhões.

Depois, discursou o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que logo lembrou que o governador Elmano de Freitas “é produtor rural, com uma pequena fazenda no Maciço de Baturité”. E disse que o Cresce Ceará é uma iniciativa importante que o Sistema Verdes Mares (SVM) criou para, também, apoiar a agropecuária estadual.

Amílcar Silveira reconheceu que o agro brasileiro, o cearense no meio, tem problema antigo de comunicação, e por isto agradeceu ao SVM “por dar apoio ao nosso setor”.

Encerrando o ato, o governador Elmano de Freitas, elegantemente vestido com um terno preto, camisa social branca e gravata de cor clara, não escondeu a sua alegria diante o auditório lotado de empresários e produtores rurais e, antes de ler seu discurso, falou de improviso para dizer que seu governo e a agropecuária celebraram e mantêm firme uma boa parceria, por meio da qual foi possível tornar o Ceará uma área livre da febre aftosa sem vacinação.

Reconheceu que há gargalos que atrasam o desenvolvimento das atividades agropastoris, citando o da energia elétrica, que, na sua opinião, é causado pela carência de mais Linhas de Transmissão, sem as quais as Linhas de Distribuição não funcionam com a perfeição desejada, e este detalhe arrancou um sorriso do presidente da Enel Distribuição Ceará, José Nunes, sentado bem à sua frente.

Elmano de Freitas, ainda falando de improviso, afirmou que o agro do Ceará “cresce graças às suas lideranças”, citando a Faec e o seu presidente como protagonistas dessa atual fase da economia primária estadual.

Depois, o governador passou a ler o seu pronunciamento, e disse que o Ceará “vive hoje um dos maiores ciclos de crescimento da sua história no agronegócio”, destacando as suas exportações. Ele revelou que, dos US$ 2,2 bilhões exportados pelo Ceará no ano passado, “US$ 496 milhões corresponderam a produtos de sua agropecuária”. E mais:

“Somente entre janeiro e abril deste ano de 2026, o Ceará exportou US$ 746 milhões, um incremento de 49% em relação ao mesmo período de 2025, e isto é resultado direto do trabalho do nosso povo e da capacidade do Ceará de liderar setores estratégicos para o Brasil e para o mundo”.

Com mais entusiasmo ainda, o governador Elmano de Freitas desfiou boas notícias:

“Hoje, o Ceará ocupa o primeiro lugar na produção de pescados, lagosta, camarão, castanha de caju, cera de carnaúba e coco. Somos também líderes nacionais na exportação de pescados, lagosta, castanha de caju e cera de carnaúba. Somos ainda o quinto maior exportador de frutas do Brasil, o segundo maior exportador nacional de melão e melancia e o principal exportador brasileiro de banana para a Europa. Estamos crescendo com inteligência. Nosso foco está em atividades de maior valor agregado e menor consumo de água, como frutas, flores, hortaliças, biotecnologia, leite e agricultura irrigada de alta eficiência.

“Nos últimos dois anos, a área irrigada do Ceará cresceu 23,5%, passando de 78 mil hectares para 97 mil hectares irrigados. Isto significa mais produtividade, mais renda e mais segurança para quem produz. Neste ano, estamos investindo R$ 50 milhões em mecanização agrícola, com centenas de tratores, equipamentos e implementos, chegando às associações, cooperativas e municípios cearenses.”