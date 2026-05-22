Exclusivo! Marquise construirá píer exclusivo para Eneva em Pecém

Atenção! A Marquise Infraestrutura acaba de vencer uma concorrência acirrada aberta pela Eneva, uma das maiores companhias do setor energético brasileiro, para a construção de um Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O projeto prevê a implantação de um píer exclusivo para atracação e operação de uma unidade flutuante de regaseificação, estrutura estratégica para a expansão do gás natural no Nordeste e para o avanço da transição energética no país.

O certame reuniu grandes players nacionais do setor de infraestrutura pesada e consolida a presença da Marquise Infraestrutura em um dos investimentos mais relevantes da nova matriz energética brasileira.

Além da construção do píer, a Marquise será responsável pela montagem eletromecânica, interligação do gasoduto e comissionamento da operação. Trata-se de uma obra de alta complexidade técnica, executada em prazo reduzido, com operação predominantemente em regime de 24 horas por dia e uso de tecnologia avançada para atender às exigências operacionais do terminal.

O empreendimento integra um movimento mais amplo de transformação do Pecém em um hub energético e logístico de alcance nacional, impulsionado após a Eneva vencer o leilão de capacidade de reserva promovido em março passado pelo Ministério de Minas e Energia.

A unidade flutuante de regaseificação terá capacidade de até 14 milhões de m³ por dia e viabilizará o desenvolvimento do Hub Ceará, que deverá abastecer as usinas termelétricas Jandaia II e Jandaia III, ambas da Eneva. Juntas, elas somam 1.199,4 MW de capacidade instalada, e, também, foram contratadas no leilão do último mês de março, com fornecimento previsto por 15 anos a partir de agosto de 2029.

O valor da licitação vencida pela Marquise Infraestrutura não foi revelado.

“O Porto do Pecém faz parte da trajetória e do DNA da Marquise Infraestrutura. Participamos da expansão desse complexo logístico ao longo dos anos e acumulamos um conhecimento técnico e operacional profundo de toda a área. Vencer uma disputa dessa magnitude representa não apenas o reconhecimento da capacidade da nossa engenharia, mas também a satisfação de contribuir diretamente para o desenvolvimento estratégico do Ceará e do país”, afirma Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura.

Hoje, a empresa, que integra o Grupo Marquise, já executa também 85% das obras de infraestrutura da Ferrovia Transnordestina – maior projeto do setor em execução no Brasil, um corredor logístico integrado à dinâmica portuária e energética do Pecém, ampliando a eficiência no transporte de cargas, insumos e combustíveis estratégicos.