Dono de lotérica em Fortaleza ganha R$ 1,68 mi na Mega-Sena e revela estratégia para ganhar

O empresário e permissionário lotérico Alessandro Montenegro transformou uma frustração milionária em estratégia — e agora coleciona vitórias em bolões da Mega-Sena e Lotofácil. Após sofrer ao entregar um prêmio de R$ 105 milhões sem ter participado da aposta vencedora, em 2020, ele decidiu que nunca mais ficaria de fora dos próprios jogos. Desde então, já conquistou cerca de R$ 3 milhões em premiações, somando prêmios principais e secundários.
“Eu sofri muito, chorei. Porque eu vi as pessoas ganhando e eu entregando o bilhete na minha mão”, relembrou Alessandro em entrevista ao Diário do Nordeste.
O empresário voltou aos holofotes após acertar mais um grande prêmio na Mega-Sena, no último dia 24 de maio. Esse foi o maior valor já conquistado por ele em loterias.
Alessandro já ganhou seis grandes prêmios
Segundo o próprio permissionário, os principais prêmios vieram em diferentes concursos da Lotofácil e Mega-Sena. Confira por ordem de grandeza:
- Mega-Sena — 24 de maio de 2026
Cerca de R$ 1,693 milhão
- Lotofácil — 6 de abril de 2026
Aproximadamente R$ 48 mil
- Lotofácil — 20 de março 2026
Aproximadamente R$ 108 mil
- Lotofácil da Independência — 9 de setembro de 2024
Dois prêmios somados de cerca de R$ 61 mil
- Lotofácil — 15 de maio de 2023
Aproximadamente R$ 28 mil
- Lotofácil — 14 de maio de 2021
Aproximadamente R$ 127 mil
Somando apenas os prêmios principais, Alessandro calcula cerca de R$ 2,2 milhões recebidos. Com quinas, quadras e demais premiações secundárias, o valor já teria alcançado aproximadamente R$ 3 milhões.
Iniciativa para participar veio após ele não ter apostado em bilhete premiado
A mudança de postura começou em fevereiro de 2020, quando a lotérica administrada por Alessandro pagou um prêmio milionário para sete ganhadores. Cada participante levou cerca de R$ 3,4 milhões, mas ele ficou apenas observando.
“Eu não tinha nenhuma cota. E aí eu sofri muito. Desde esse dia eu decidi que iria participar também dos bolões”, afirmou Alessandro.
Segundo ele, a cena de entregar os bilhetes premiados marcou profundamente: “Você tem ideia? Eram 35 pessoas. Eu tinha sete bilhetes no meu bolso e não ganhei. Aí eu disse: agora eu não vou chorar mais".
Estratégia fixa e estudo matemático
Alexandre afirma que os resultados não acontecem apenas por sorte. Ele diz que utiliza uma metodologia própria na montagem dos bolões. Alessandro “Eu tenho um sistema aqui que faz um estudo com muito cuidado”, explicou.
Uma das principais estratégias é manter os mesmos números em todos os concursos, sem alterações: “A gente fez essa numeração e nunca muda o número. Todos os concursos são os mesmos números".
Ele também destaca que trabalha com bolões de altas dezenas e uso de probabilidades matemáticas. “A gente pega ali a matemática com a probabilidade e tem um sistema que a gente faz isso aí com um acerto muito bom”, declarou.
O que ganhador do prêmio irá fazer com o dinheiro?
Apesar da sequência de vitórias, Alexandre diz que ainda tenta assimilar o novo prêmio milionário. Segundo ele, a prioridade inicial será quitar compromissos financeiros e fortalecer o próprio negócio.
“Penso em quitar o financiamento imobiliário e investir na empresa”, afirmou o empresário.
O empresário também contou que passou a receber inúmeros pedidos de ajuda após a repercussão do prêmio. “Até de gente que eu não conheço”, brincou.