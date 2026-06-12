14ª edição do Seminário de Gestores Públicos debate inovação e governança em Fortaleza

O 14º Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 será realizado nos dias 15 e 16 de junho, no Pavilhão Oeste do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, reunindo prefeitos, vice-prefeitos, parlamentares, gestores, servidores públicos, acadêmicos, técnicos e outros profissionais que atuam na gestão pública. Promovido pelo Diário do Nordeste e pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), com realização da Prática Eventos, o evento é gratuito mediante inscrição e contém como tema central “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”, refletindo os desafios contemporâneos da administração pública.

Na edição anterior, realizada em 2025, o evento reuniu mais de 5 mil participantes, com representantes de 24 estados brasileiros, além de 114 estandes e 88 expositores. Os números demonstram sua abrangência nacional e sua capacidade de reunir diferentes atores envolvidos na construção de políticas públicas e no desenvolvimento dos municípios.

Foco em eficiência na gestão

A programação contempla temas estratégicos para o fortalecimento da administração pública municipal, abordando governança, planejamento estratégico, inovação, transformação digital, eficiência administrativa, integridade, transparência, comunicação pública, controle, políticas públicas e desenvolvimento sustentável dos municípios.

Segundo o coordenador técnico do seminário, Juraci Muniz Junior, o objetivo é aproximar teoria e prática. “A programação foi concebida para oferecer aos prefeitos, secretários, vereadores, técnicos e servidores públicos acesso a conhecimentos, ferramentas, experiências exitosas e soluções inovadoras que possam ser aplicadas de forma efetiva na gestão municipal. Nosso objetivo é contribuir para o fortalecimento da administração pública, estimulando uma atuação cada vez mais eficiente, transparente, moderna e orientada às necessidades da população”, destaca.

Seminário reúne especialistas e autoridades

O seminário contará com nomes de relevância nacional e regional, incluindo representantes do poder público, especialistas em gestão, economia e inovação, além de integrantes de órgãos de controle. Dentre os participantes, estão: o governador do Ceará, Elmano de Freitas, responsável pela palestra de abertura; o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Rholden Queiroz; além de especialistas como Fernando Meireles e Marcos Troyjo. Também participam a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, e a presidente da ANTC, Thaysse Craveiro.

Serviço

14º Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026

Data: 15 e 16 de junho

Horário: a partir das 8h

Inscrições e programação completa: https://gestorespublicos.com.br/

Instagram: @seminariodegestorespublicos