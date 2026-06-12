No agro da Bahia e do Ceará, problema é um só: a energia

Acreditem, poque é verdade! No Oeste da Bahia, a nova e crescente fronteira agrícola brasileira, é a iniciativa privada que, com recursos próprios, está a investir na implantação de parques de geração de energia solar fotovoltaica para garantir a irrigação de milhares de hectares que produzem grãos e fibras (soja, milho e algodão, mais destacadamente).

Grandes e médias empresas constroem lá seus próprios parques de geração híbrida (há, também, mini termelétricas movidas a óleo diesel), e tudo isto está sendo executado em alta velocidade porque, simplesmente, a distribuidora de energia que atua na região não tem condições de fazer o que lhe cabe, ou seja, oferecer e assegurar energia elétrica a consumidores pessoas físicas e jurídicas. E o governo tem ciência disto. É vero.

Essa energia renovável gerada pelos raios solares no Oeste baiano e armazenada em baterias especiais importadas garantirá a operação de pivôs centrais que alcançam área de até 1.730 hectares (só em uma fazenda há 12 pivôs centrais desse tamanho) e, ainda, de 29 poços profundos (cada um com jorrando 200 m³ por hora) de onde sai a água para a irrigação das gigantescas áreas cultivadas.

Resumindo: na Bahia, cuja produção agrícola explode na velocidade do frevo e em progressão quase geométrica, é o esforço do setor privado que corre contra o tempo e contra a ineficiência do Ministério de Minas e Energia (MME), o mesmo que promoveu, em março passado, o leilão de reserva de capacidade, cujo resultado insultou e segue insultando a inteligência do consumidor brasileiro, que pagará uma conta bilionária pela geração de energias sujas, poluentes, de origem fóssil, em detrimento das energias renováveis. Parece haver um conluio do MME com alguns grupos empresariais privilegiados, do que resulta grave e largo prejuízo para pessoas físicas e jurídicas que consomem energia neste país de ventos fortes e de sol mais forte ainda.

Aqui no Ceará, empresas da agropecuária, tentando e conseguindo livrar-se do monopólio da única distribuidora de energia no estado, também investem na geração própria de energia, principalmente a solar fotovoltaica.

Esta coluna pode informar que, hoje, há várias granjas avícolas utilizando-se de energia solar para a movimentação de suas máquinas e equipamentos.

Na avicultura do Ceará, graças aos investimentos das empresas privadas, a energia elétrica já foi um grande gargalo, mas hoje não é mais exatamente porque várias delas, principalmente as de maior porte, instalaram parques de geração própria da fonte solar fotovoltaica. Com isto, suplementaram a oferta de energia da Enel, reduziram sua conta de luz e garantiram o bom funcionamento de suas instalações, incluindo as industriais que abatem e fazem os cortes das carnes de frango.

Uma empresa que produz coco verde no Litoral Norte do Ceará também investiu na perfuração de um poço e na instalação de um pequeno parque de geração solar fotovoltaica para irrigação do seu coqueiral, com excelentes resultados.