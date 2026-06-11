Agro do Ceará vai a Limoeiro do Norte para debater inovação no campo

Expectativa em Limoeiro do Norte! Esta cidade-sede do município onde se localizam grandes projetos da agricultura e da pecuária de alta tecnologia, receberá, nos próximos dias 17 e 18, o Coalizão Agro, evento criado e coordenado por Carlos Matos, ex-secretário de Agricultura Irrigada, com o objetivo de debater sobre os desafios, tendências e oportunidades do agronegócio cearense.

Toda a programação do Coalização Agro será voltada à inovação, sustentabilidade, tecnologia e fortalecimento das cadeias produtivas do Estado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do perfil @coalizaoagronordeste, no link disponível na bio.

Promovido pela Sallto Educação, pela Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funcepe) e pela Instituição Educacional Cultural de Assistência Social Fátima Freires, o Coalizão Agro terá como tema central “Impulsionando o Futuro do Agro com Inovação e Conhecimento”, reforçando o papel estratégico do Ceará no cenário nacional do agronegócio.

A escolha de Limoeiro do Norte para sediar a edição deste ano do Coalizão Agro reforça o protagonismo do Vale do Jaguaribe no desenvolvimento da economia primária deste estado. Reconhecida pela força da agricultura irrigada e pela diversidade de cadeias produtivas, a região jaguaribana consolida-se como um dos territórios mais importantes para o debate acerca do futuro do agro cearense.

A programação terá painéis voltados a temas estratégicos para o desenvolvimento do agro, como carcinicultura, pecuária de corte, cadeia leiteira, segurança hídrica, bananicultura e fruticultura. Especialistas e empresários do setor participarão das discussões, compartilhando experiências, perspectivas de mercado e soluções inovadoras para fortalecer a produção regional.

Estarão os participantes já confirmados, destacam-se Ricardo Pedroza, CEO da Camarões do Brasil; Fábio Régis de Albuquerque, engenheiro agrônomo, referência nacional na produção de banana no Nordeste e fundador do Sítio Barreira; e Andrew Jones, sócio proprietário da Ajagro, empresa especializada em pecuária leiteira.

Falando à coluna, Carlos Matos, transmitiu informações interessantes sobre o evento:

“Em relação ao camarão, o Ceará já é o maior produtor do Brasil, mas ainda temos potencial para aumentar a produção e a produtividade e conquistar novos mercados. Já a pecuária de corte surge como uma grande oportunidade após o anúncio da instalação do frigorífico industrial da Masterboi, em Iguatu, na região Centro-Sul do estado. Com sistemas de produção intensiva e confinamento, será possível reduzir significativamente o tempo de criação. Enquanto, em média, leva-se três anos para produzir um boi no Brasil, no Ceará esse período pode ser reduzido para um ano e meio. Também vamos debater sobre a pecuária leiteira, que apresenta um grande desafio de produtividade. Atualmente, a média é de 1.500 litros por vaca/ano, mas existem sistemas de produção capazes de alcançar até 13 mil litros por vaca/ano. Trata-se de uma verdadeira revolução, baseada na integração de genética, nutrição e ambiente adequados, incluindo melhorias na infraestrutura e no bem-estar animal”, disse ele.

Além do conteúdo técnico, o Coalizão Agro promoverá conexões estratégicas entre produtores, investidores, instituições e empresas, ampliando oportunidades de negócios e incentivando soluções sustentáveis para o desenvolvimento regional.

“A união entre os diferentes setores do agro é essencial para impulsionar o seu crescimento. O Coalizão Agro deste ano terá, como nos anos anteriores, o propósito de fortalecer o agronegócio cearense a partir da conexão entre conhecimento, inovação e desenvolvimento regional. Mais do que um evento, queremos construir um espaço de diálogo e articulação entre produtores, empresas, instituições e lideranças, estimulando soluções que contribuam para ampliar a competitividade do setor, gerar oportunidades e impulsionar o crescimento sustentável do Ceará”, destacou Carlos Matos.

Durante os dois dias do evento, os participantes também terão acesso a momentos de networking, rodadas de conversa e integração entre representantes do setor produtivo e instituições públicas e privadas.