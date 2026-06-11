Lula fala em zerar fila de espera do INSS até setembro deste ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou nesta quinta-feira (11) em zerar a fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A meta foi compartilhada dois meses após a troca do comando da entidade, realizada em abril.

"Quero dar os parabéns à nova presidenta do INSS, que prometeu, que prometeu para mim que, até o mês de setembro, ela vai zerar a famosa fila do INSS de pessoas esperando o benefício", disse o presidente.

No dia 13 de abril deste ano, o presidente do INSS, Gilberto Waller, foi demitido. O cargo foi ocupado por Ana Cristina Viana, servidora de carreira.

A mudança foi anunciada pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz. Ele agradeceu a atuação de Gilberto Waller, que assumiu o posto há menos de um ano.

A escolha de uma servidora 'que compreende o fluxo previdenciário desde o atendimento nas agências até a fase recursal' marca um novo momento para o INSS, segundo o Governo Federal.

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ZERAR FILA

Em maio, Wolney afirmou que irá zerar a fila do INSS: “Eu tenho certeza de que a gente vai zerar essa fila, porque nós já estamos apresentando índices muito positivos”.

“Em fevereiro, eram 3 milhões e 100 mil pedidos aguardando resposta. Hoje, já estamos em 2 milhões e 347 mil, de fevereiro para cá. Nós estamos atuando rapidamente. Eu acredito que neste mês de maio nós vamos chegar perto dos 300 mil pedidos a menos”, disse o gestor durante o programa Bom Dia, Ministro, no dia 20 de maio.

Segundo o Ministério da Previdência Social, a fila de solicitações do INSS caiu mais de meio milhão nos últimos dois meses e agora está no menor patamar em 16 meses. Em abril, os dados mostraram uma redução para 2,5 milhões e, até 17 de maio, 2,3 milhões.

Já a fila da perícia médica presencial caiu 30,85% em abril (dado parcial) se comparada à de janeiro deste ano. Passou de 1,1 milhão para 771 mil.

Somente em abril foram realizadas mais de 511 mil perícias presenciais e outras 473 mil por via documental — quando o segurado envia sua documentação médica e não precisa passar por perícia presencial, ainda de acordo com a pasta.