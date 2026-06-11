Jornalista do Diário do Nordeste conquista 1º lugar no 3º Prêmio Sintaf

Mariana Lemos, repórter do núcleo de Negócios do Diário do Nordeste, conquistou o 1º lugar na categoria "texto" da terceira edição do Prêmio Sintaf de Jornalismo. Os vencedores da premiação foram anunciados na noite desta quinta-feira (11), no Afago Mareiro Hotel, em Fortaleza.

O prêmio é promovido pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf) e foi entregue durante a programação do 10º Congresso Estadual dos Fazendários do Estado (Conefaz).

A proposta é reconhecer trabalhos produzidos por profissionais da imprensa cearense e universitários que evidenciem o compromisso social da atividade fazendária a partir do trabalho desenvolvido por servidores da Secretaria da Fazenda (Sefaz) em suas diferentes áreas de atuação.

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Série especial

A série escrita pela repórter Mariana Lemos destaca empresas que devem mais de R$ 16 bilhões aos cofres cearenses e mudanças nos incentivos fiscais do Ceará com a reforma tributária.

Os trabalhos tiveram o audiovisual assinado por Ismael Soares e artes e diagramação por Louise Anne Dutra. A edição de texto é dos jornalistas Bruna Damasceno e Hugo Nascimento. A coordenação de Jornalismo é de Victor Ximenes.