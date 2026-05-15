Repórter do Diário do Nordeste é premiada em concurso de fotografia do Museu do Futebol

A repórter do Diário do Nordeste, Fabiane de Paula, conquistou, no fim de abril, o terceiro lugar na 4ª edição do Concurso de Fotografia do Museu do Futebol. O tema deste ano foi “Vestir a camisa e torcer pela seleção”, em referência ao clima de Copa do Mundo.

O concurso reuniu fotógrafos de todo o país com imagens relacionadas à paixão pelo futebol e à relação dos torcedores com as seleções ao redor do planeta.

Registrada durante a Copa de 2018, no bairro Pirambu, em Fortaleza, a foto mostra duas crianças jogando futebol sobre uma bandeira do Brasil pintada no chão. No lugar da frase “Ordem e Progresso”, presente oficialmente na bandeira brasileira, aparece a expressão “Se perder tô nem vendo”.

“Ela foi feita durante a Copa do Mundo de 2018 em uma rua do bairro Pirambu, durante uma pauta onde eu buscava ruas enfeitadas. Essa rua me chamou bastante atenção, pois ali havia uma bandeira pintada no chão e duas crianças bem pequenas jogando futebol por cima dela”. “Ao me aproximar, vi que tinha algo escrito no lugar do ‘Ordem e Progresso’. Procurei uma casa pra subir e fiz o registro de lá, sem que pudessem me ver. Foi tudo realmente natural”, relatou Fabiane

Na época, a fotografia ganhou destaque ao ser utilizada na capa do Diário do Nordeste na edição dos dias 16 e 17 de junho de 2018, durante a cobertura especial da Copa do Mundo da Rússia.

Legenda: Reprodução do Diário do Nordeste dos dias 16 e 17 de junho de 2018

Com a premiação, a imagem passará a integrar o acervo do Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. O espaço simboliza a preservação da memória e da cultura do futebol brasileiro, desde os seus primórdios até os dias atuais.