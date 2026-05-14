Mais de 10 turnês nacionais passam por Fortaleza em maio; veja lista de shows

Se o mês de abril foi pautado pela passagem histórica do Guns N’ Roses pela capital cearense depois de um longo hiato sem shows internacionais de grande porte por aqui, o mês de maio deve ser o primeiro de 2026 com grande movimentação de turnês nacionais em Fortaleza.

Ponto fora da curva em um período do ano em que o mercado de eventos ainda está mais morno, aguardando o fim das festas juninas, o mês aquece nesta segunda quinzena e promete atrações para todos os gostos antes do foco total no forró, indo da MPB ao metal, de festivais independentes a grandes shows comemorativos.

Entre os destaques do período estão as turnês de dois medalhões da música brasileira: "80 Girassóis", de Alceu Valença, e "Djavanear 50 Anos", de Djavan. As duas apresentações seguem na esteira das turnês celebrativas que têm movimentado a agenda dos grandes nomes do País.

Para te ajudar a montar o roteiro das próximas semanas, a coluna reuniu alguns dos destaques da programação musical do mês, com shows gratuitos e pagos em diferentes pontos da Capital. Confira:

Feira da Música do Ceará (14 a 16/05)

Em edição celebrativa dos 300 anos de Fortaleza, a Feira da Música chega à sua 21ª edição com shows gratuitos em quatro palcos da cidade: Teatro São José, Anfiteatro do Dragão do Mar, Poço da Draga e Centro Cultural Belchior. O evento, que teve grande show de abertura com dezenas de artistas cearenses na noite desta quarta-feira (13), segue até o próximo sábado (16) com palestras, oficinas, encontros de players do mercado e claro, muitos shows.

Nesta quinta-feira (14), se apresentam no Anfiteatro do Dragão do Mar as bandas Pulsive, Artigo 18, As Caramelas, Caipirizando o Rock e Mayara Iara Dimitria. Os shows começam às 18h. Já no Teatro São José, se apresentam os artistas Clauz Fagundes, Jadi Undi, Jamie e o Rayo de Sol e Anderson Camello.

Já na sexta-feira (15), no Poço da Draga, sobem ao palco as bandas Hawaii Soundclash, La Cena, Camarones Orquestra Guitarrística, Lab 085, Pira Coletiva e Bell Brandão e os Luxuoso Corações. No Teatro São José, se apresentam Georgez, Matheus Santiago, Negalu e Caio Castelo.

Na noite de encerramento, no próximo sábado (16), o Centro Cultural Belchior recebe shows do Nois'y Vendel, Zepelim e o Sopro do Cão, Edley Inc., Cor dos Olhos e Júlia Passos.

Serviço

Quando: 14 a 16 de maio

Onde: Teatro São José, Anfiteatro do Dragão do Mar, Poço da Draga e Centro Cultural Belchior.

Acesso gratuito

Mais informações e programação completa: @feiradamusicace

Zepelim e o Sopro do Cão (15 e 16/05)

Legenda: Banda paraibana faz dois shows gratuitos em Fortaleza. Foto: Caio Fernandes/Divulgação.

Destaque da cena contemporânea de hardcore brasileira, a banda Zepelim e o Sopro do Cão, de Campina Grande (PB), volta à capital cearense para duas apresentações gratuitas focadas no repertório do novo álbum do grupo, "Arquibancada Sol" (2025).

A primeira apresentação da banda nesta sexta-feira (15), no showcase do Festival DoSol, na Feira da Música do Ceará, na Casa Mercúrio. Com acesso gratuito, o evento terá ainda shows da Camarones Orquestra Guitarrística, do grupo cearense Haru e a Corja e set da DJ Nina.

O segundo show será no Centro Cultural Belchior, durante a programação da Feira da Música do Ceará, no sábado (16).

Serviço

Quando: Sexta-feira, 15, e sábado, 16 de maio

Horário: Abertura da casa às 20h, início do show às 22h (15/05) e 19h (16/05)

Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica) e Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @soprodocao, @casamercuriofortaleza e @centroculturalbelchior

Ebony (16/05)

Legenda: Rapper apresenta show da 'Km2 Deluxe Tour'. Foto: Fernando Mendes/Divulgação.

Um dos principais nomes do rap nacional contemporâneo, Ebony se apresenta pela primeira vez em Fortaleza neste sábado (16), na festa Animals, com show da turnê "KM2 Deluxe Tour". O repertório da apresentação deve incluir faixas de seu disco mais recente, "KM2" (2025), que nomeia a turnê, além de hits do disco de estreia da artista, o estouradíssimo "Terapia" (2023).

O show já está com ingressos esgotados, mas a plataforma de vendas Shotgun permite entrada em lista de espera para compradores que desejem revender os ingressos de forma segura. Além de Ebony, a festa contará com apresentação do coletivo 4RTIN e dos DJs Nandi, AK, Vasc e Fixter.

Serviço

Quando: Sábado, 16 de maio

Horário: 22h

Onde: Cidade Mix ( Av. Godofredo Maciel, 1179 - Maraponga)

Ingressos: Vendas na Shotgun

Mais informações: @festaprojetoanimals

Smashpit Fëst​ (16/05)

Legenda: Ratos de Porão é um dos headliners do festival. Foto: Marcos Hermes/Divulgação.

Na primeira edição do festival fora de São Paulo, o Smashpit Fëst faz sua estreia em Fortaleza neste sábado (16), com shows de nove bandas de rock, do hardcore ao metal, sendo quatro delas cearenses. Se apresentam no line Ratos de Porão (SP), Eskröta (SP), Bayside Kings (SP), Mukeka di Rato (ES), Plugins (PE), Thrunda (CE), Aderiva (CE), As Caramelas (CE) e Malditos Remains (CE).

O evento ocorre no Dragão Hall, uma das novas casas de rock da cidade, e está com poucos ingressos à venda.

Serviço

Quando: Sábado, 16 de maio

Horário: A partir das 15h

Onde: Dragão Hall (Rua Almirante Jaceguai, 19 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas no Sympla

Mais informações: @estelita.producoes

Mahmundi (16/05)

Legenda: Artista apresenta novo repertório neste sábado (16), no Benfica. Foto: Breno da Matta/Divulgação.

A cantora e compositora carioca Mahmundi retorna à Capital com o show do álbum "Bem-vindos de volta" (2025), que une referências que vão do indie rock à música eletrônica. A apresentação faz parte da programação contínua do festival Barulhinho Delas e será realizada na Casa Mercúrio, com abertura da DJ Lara Monteiro.

Serviço

Quando: Sábado, 16 de maio

Horário: A partir das 18h30

Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica) e Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas no Sympla

Mais informações: @mahmundi e @casamercuriofortaleza

Zeca Baleiro (17/05)

Legenda: Artista fará show com releituras próprias e homenagens. Foto: Glauker Bernardes/Divulgação.

O maranhense Zeca Baleiro volta à Fortaleza com o show "Piano", em formato intimista, acompanhado pelo músico Adriano Magoo (piano, sintetizadores, samplers e acordeon). A apresentação reúne canções de diversas fases da carreira do artista em releituras inéditas, a exemplo de "Babylon", "Telegrama" e "Bandeira".

Serviço

Quando: Domingo, 17 de maio

Horário: 18h

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas na bilheteria do teatro e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Lenine (22/05)

Legenda: Show inédito do artista chega a Fortaleza na próxima semana. Foto: Gilda Midani/Divulgação.

Após o lançamento de um álbum e de um filme, o cantor Lenine ganha o Brasil com a turnê do projeto "EITA", que reúne hits e novas canções do pernambucano. Marcado pela experiência cênica, o espetáculo chega a Fortaleza no próximo dia 22. A banda do artista conta com o baterista Pantico Rocha, artista referência da música cearense.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 22 de maio

Horário: Abertura da casa às 20h, início do show às 21h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 130 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Alceu Valença (23/05)

Legenda: Turnê marca os 80 anos do mestre da música pernambucana. Foto: Divulgação.

Em celebração aos 80 anos de idade, Alceu Valença celebra sua trajetória musical com a turnê nacional "80 Girassóis", que chega a Fortaleza em apresentação única no dia 23 de maio. O repertório conta com mais de 20 músicas e é totalmente composto por hits da carreira do pernambucano, como "Estação da luz", "Como dois animais", "Coração bobo", "Anunciação" e "La belle de jour".

Serviço

Quando: Sábado, 23 de maio

Horário: 18h

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 200 | Vendas na Bilheteria Digital

Mais informações: @alceuvalenca

Humberto Gessinger (23/05)

Legenda: Gaúcho volta à Capital para show na Praça Verde. Foto: Divulgação.

Em sua passagem anual por Fortaleza, Humberto Gessinger retorna à Praça Verde para apresentar o repertório de seu quinto quinto álbum solo, "Revendo o que Nunca Foi Visto", lançado no ano passado.

A nova turnê marca a comemoração dos 40 anos de carreira de Gessinger e reúne músicas inéditas e sucesso da carreira solo do artista, além de hits da banda Engenheiros do Hawaii.

Serviço

Quando: Sábado, 23 de maio

Horário: 20h

Onde: Praça Verde (acesso pela rua José Avelino, s/n - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ | Vendas na bilheteria do Cinema do Dragão, na loja Yordips (Shopping Salinas) e no Ingresse.com

Mais informações: @dragaodomar

MBP4 (23/05)

Legenda: Artistas celebram 60 anos do grupo em show que homenageia compositores brasileiros. Foto: Leo Aversa/Divulgação.

Em show que celebra os 60 anos do grupo e a história da música popular brasileira, o MPB4 elaborou um show especial, dedicado a canções dos compositores que marcaram a trajetória dos artistas, como Chico Buarque, Dori Caymmi, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e muitos outros. Com direção de Hugo Sukman, a apresentação chega a Fortaleza em apresentação única e imperdível para amantes da MPB.

Serviço

Quando: Sábado, 23 de maio

Horário: Abertura da casa às 19h, início do show às 20h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 110 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Tim Bernardes (23 e 24/05)

Legenda: Cantor fará quatro shows em Fortaleza. Foto: @elisabdm/Divulgação.

Após esgotar rapidamente duas datas no Cineteatro São Luiz, o cantor paulista Tim Bernardes abriu duas sessões extras para contemplar a demanda dos fãs cearenses, totalizando quatro shows na Capital nos dias 23 e 24 de maio.

Conhecido pelo trabalho à frente da banda O Terno e pela carreira solo, ele apresenta o show de despedida do álbum "Mil Coisas Invisíveis" (2022), com sessões às 18h e às 21h.

Serviço

Quando: Sábado, 23, e domingo, 24 de maio

Horário: 18h (primeira sessão) e 21h (segunda sessão)

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 80, no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Djavan (30/05)

Legenda: Turnê do alagoano passa por Fortaleza no fim de maio. Foto: Priscila Prade/Divulgação.

Após dois shows com ingressos esgotados no Allianz Parque, em São Paulo, um dos grandes nomes da música popular brasileira retorna aos palcos cearenses com a turnê "Djavanear 50 anos - Só sucessos", que reúne hits de diversas fases da carreira do artista, dos anos 70 até os discos mais recentes.

Em Fortaleza, o show será realizado no Centro de Formação Olímpica. O setlist deve contar com quase 30 músicas, incluindo "Eu te devoro", "Nem um dia", "Oceano" e "Samurai".

Serviço

Quando: Sábado, 30 de maio

Horário: Abertura dos portões às 18h, início do show às 21h

Onde: Centro de Formação Olímpica (Av. Alberto Craveiro, s/n - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 260 | Vendas no site Ticketmaster

Mais informações: @turnedjavanear

*Esta é a primeira edição da nova coluna de música do Diário do Nordeste, com foco na agenda de shows e no mercado musical do Ceará. Comentários e sugestões de pauta podem ser enviados para o e-mail beatriz.caldas@svm.com.br.