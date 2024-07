Expoente do metal cearense, banda Corja! é selecionada para tocar no Esquenta Rockfun Fest

O grupo cearense de metal Corja! foi escolhido para fazer parte do line-up do Esquenta Rockfun Fest 2024, festival que ocorrerá no próximo dia 13, em São Paulo (SP), e terá atrações como Suicidal Tendencies (EUA), Oitão (SP) e Korzus (SP). A banda foi selecionada por meio do concurso No Corre Rockfun Fest entre 270 inscrições de todo o País – e foi a única a representar o Nordeste na segunda fase da seleção, que contou com 16 grupos. O resultado foi anunciado na noite desta quarta-feira (03).

O concurso foi lançado em abril e tinha como intuito escolher uma banda de rock liderada por uma mulher. As seletivas foram transmitidas no YouTube, em quatro episódios, e os jurados – os ex-VJs da MTV Edgard Picoli, Penélope Nova, Sabrina Parlatore e Gastão Moreira – avaliaram critérios como originalidade, criatividade, técnica e desenvoltura.

Formada em 2017 por Haru Cage (vocal), Darlan Pinheiro (guitarra), Pedro Felipe (baixo) e Silvio Romero (bateria), a Corja! é considerada uma das bandas de destaque da nova geração do metal nordestino, e já se apresentou em importantes eventos de rock do Ceará e do Brasil.

A escolha para tocar no mesmo palco que a consagrada banda de thrash metal Suicidal Tendencies, porém, veio como uma surpresa inesperada. “A gente nunca participou de uma coisa dessas, então a gente começou a ir atrás dos amigos do Brasil inteiro, avisar sobre o evento [que também contou com votação popular], e mobilizou gente de todas as regiões”, comenta a vocalista Haru Cage. “Nossos familiares, amigos, a corrente foi bem forte mesmo. Foi imensurável o que as pessoas fizeram pela gente”, celebra.

Haru destaca que a escolha da banda reflete a força e resistência características do cenário do rock nordestino, que é feito, em maior parte, por produtores independentes que “dão o gás para fazer eventos dignos, bonitos” com pouco apoio dos órgãos públicos.

“Nós temos festivais emblemáticos, como o Forcaos, do nosso Ceará, que tem mais de 20 anos. Pernambuco tem o Abril Pro Rock. O metal nordestino, eu costumo dizer, tem muita banda bruta, sabe? Nós temos um metal extremo de qualidade e, normalmente, ele se destaca muito pelo Brasil”, afirma a artista.

Novas músicas

Além de se preparar para o evento em São Paulo, a Corja! também trabalha para lançar novos materiais até 2025. Ainda neste ano, um novo single será lançado – e o esperado sucessor do álbum de estreia da banda, Insulto (2021), também deve chegar em breve.

“Até o primeiro semestre de 2025 a gente pretende entregar o segundo álbum. A gente não decidiu o nome ainda, mas já estamos quase fechando o álbum com as composições”, afirma Haru. “E a gente está muito orgulhoso de ser bruto como sempre”, conclui.