CAPTEI: AJE Fortaleza Apresenta Seu Novo Coordenador

Na noite de quinta-feira, 3 de abril, a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) realizou, na sede da FIEC, a cerimônia de posse e o lançamento do livro em comemoração aos 35 anos da AJE Fortaleza, mostrando a sua trajetória e o seu impacto no empreendedorismo jovem do Ceará.

O engenheiro de XR, Tiago Guimarães, assume a coordenação geral da entidade após a gestão de Lucas Melo, trazendo uma bagagem rica de mais de 10 anos em soluções imersivas para marcas renomadas como Netflix e Boticário.

Durante a solenidade, após os discursos, duas comendas Jovem Mentalidade Empreendedora foram entregues: a primeira, para o empresário Cristiano Maia e, a segunda, para o empreendedor Rutênio Florêncio.

O encontro reuniu empresários, jornalistas, autoridades e lideranças do ecossistema empreendedor cearense que ouviram o compromisso da AJE com a inovação e o futuro das novas lideranças empresariais.

Vem ver as fotos de LC Moreira:

